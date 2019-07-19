Хто засмердів Кропивницький? Місто шукає винуватців

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кропивницький. Архівне фото з фестивалю.

Вже тиждень мешканці Кропивницького скаржаться на їдкий запах фекалій у низці мікрорайонів. Лише після того, як 18 липня, сморід накрив усе місто, почали шукати причини.

"Сморід неймовірний, не можна дихати та вікна відкрити. Запах заходить у квартири все одно", - каже Валентина, мешканка мікрорайону Жадова, де сильний запах тримається вже кілька днів.

"У мене у квартирі було відкрите вікно на провітрювання. Зайшла і відчула сморід. Почала шукати, що це. Аж поки не зрозуміла - з вулиці", - каже мешканка мікрорайону Ковалівка Таміла.

Спочатки громадяни подумали, що десь стався порив каналізації, проте витоку ніде не було помітно, а водоканал стверджував - у них жодних проблем. Містом почали ширитись чутки про те, що місто на порозі техногенної катастрофи.

Щодо запаху люди звернулись до рятувальників, але і ті кажуть - сморід не їх парафія.

У соцмережах мешканці озвучили версію: смердить, бо один із місцевих фермерів удобрює довколишні поля курячим послідом, придбаним на птахофабриці неподалік міста.

"Чому люди повинні нюхати лайно і не один день душитись у квартирах, бо фермер захищає свої власні інтереси. Що людям з цього, в кожного діти та дихають цією гидотою. Уявіть, коли припече сонце, який буде сморід", - пише мешканка Тамара Любецька.

Копирайт изображения Андрій Максюта Image caption Андрій Максюта, керівник міської Спецінспекції, підозрює, що на полях використовують рідкі фекалії

Андрій Максюта, керівник міської Спецінспекції, вирушив обстежити довколишні території і дійсно виявив фекалії на полях.

На місці подій зустрів Андрія Таровика, директора ПП "Шанс", який підтвердив: вже чотири дні удобрюють поля і планують це робити ще кілька днів. Має документи на придбання посліду у ПАТ "Кіровське" і не бачать в цьому проблеми. Мовляв, запах органічного походження, нешкідливий та й інші фермери удобрюють так само.

"Зафіксували не добрива, а саме рідкі фекалії. Є підозра, що таким чином просто утилізують фекалії з фабрики", - каже Максюта і нарікає на роботу екоінспекторів, які не втрутились в ситуацію.

У Держекоінспекції ж стверджують, що про проблему дізналися лише напередодні і зараз розбираються із ситуацією, але загалом мають мало повноважень.

Через проблему у міськраді зібрали екстрену нараду із техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Удобрення полів органікою проводили завжди. Але нас цікавить, чому такий сморід і такий результат. Літо, температура близько 30 градусів. Нам треба рознести інфекцію? Щоб люди захворіли?" - каже міський голова Андрій Райкович.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мер Кропивницького Андрій Райкович вважає, що хтось таки порушив стандарти

"Не хочу давати оцінок, але як людина, що розбирається в аграрному секторі, можу сказати, що порушення є. Розбирайтесь, що за відходи зберігаються на території птахофабрики", - додає він.

Як повідомив Сергій Коваленко, керівник управління цивільного захисту міськради, у п'ятницю, 19 липня, лабораторний центр взяв проби повітря із полів та мікрорайонів, які мають бути готові згодом.

На фабрику села Вільне вже вирушила комісія за участі Держпродспоживслужби, ДСНС та ветеринарної служби.

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