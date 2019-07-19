Чи штовхав Зеленський Полторака?

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У п'ятницю в соцмережах з'явилося відео, на якому Володимир Зеленський нібито штовхає міністра оборони Степана Полторака.

Користувачі Facebook вірусно поширюють його та обурюються такою поведінкою президента.

Інцидент, ймовірно, стався у п'ятницю на території Міністерства оборони, де була презентація мобільних житлових модулів за участі президента та військового керівництва. На відео помітно, як президент спілкується з Русланом Рябошапкою, біля них стоїть міністр оборони.

Раптом Полторак різко відхиляється назад, відходить і начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Також з цього фрагменту відео може скластися враження, ніби президент Зеленський не подав міністру руки для привітання.

Водночас на повній версії зйомок, опублікованій на YouTube-каналі "Наш", видно, що Зеленський привітався з Полтораком одразу перед початком того фрагменту, який опублікували у соцмережах.

BBC News Україна звернулася за коментарями до Офісу президента та в Міністерство оборони.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - відреагувала на це прес-секретар пана Полторака Вікторія Кушнір.

За її словами, міністр зробив крок назад, аби президент поспілкувався з заступником керівника Офісу президента.

Пані Кушнір додала, що це - приклад створення та розповсюдження фейків.

В Офісі президента так само заперечили, що подібний інцидент мав місце.

"Такого не було", - запевнили ВВС News Україна в команді президента.

"Полторак почуває себе прекрасно"

Копирайт изображения Facebook Степана Полторака

Пізніше журналістка "Військового телебачення" Яна Холодна також заперечила інцидент.

"Доповідаю. Степан Полторак почуває себе прекрасно. Має гарний настрій. І з подивом дізнався про всі ті новини, які розповсюдили наші ЗМІ", - написала вона у Facebook.

"Все було просто. Після того, як vіністр зустрів президента, вони попрямували до інших учасників цього заходу. Президент ввічливо попросив секунду, аби з ними переговорити. Звісно, що як виховані люди Степан Полторак, так і Руслан Хомчак зробили крок назад. Аби не ставити в незручне положення президента. Саме це і зафіксували камери. Все. Крапка," - додала вона.

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