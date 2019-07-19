Музика перед операцією заспокоює пацієнтів так само, як медичні препарати

Копирайт изображения University of Pennsylvania

Прослуховування "найбільш розслабляючої пісні у світі" перед операцією здатне заспокоїти пацієнтів так само, як медичні препарати.

Пісня, про яку йде мова, була написана для того, щоб знижувати відчуття тривоги, кров'яний тиск і серцевий ритм.

Під час дослідження, яке проводилося за участі 157 добровольців, вона показала такі ж результати, як седативні засоби. Втім, учасники експерименту заявили, що віддали б перевагу іншій музиці.

За словами дослідників, в подальшому вони планують таким же чином протестувати й інші типи музики, щоб зрозуміти, як це вплине на стан пацієнтів.

Результати дослідження, проведеного вченими з Університету Пенсильванії, оприлюднені в науковому журналі BMJ.

Під час експерименту добровольцям давали препарат мідазолам або на вмикали для них пісню Weightless британського ембієнт-гурту Marconi Union.

Ось, як звучить ця композиція:

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Зрештою з'ясувалося, що відчуття тривоги в обох випадках зменшувалося до схожого рівня.

Стрес і відчуття тривоги перед операцією може погано вплинути на відновлення пацієнта, оскільки в організмі виробляються гормони стресу.

При цьому, кажуть дослідники, одним із мінусів медичних препаратів є те, що вони мають побічні ефекти і пацієнти потребують додаткового нагляду з боку лікарів.

З музикою все навпаки, наголошують вчені. До того ж, на відміну від ліків, вона майже нічого не коштує.

"Музика активізує зони мозку, що відповідають за емоції, систему винагород і шляхи задоволення", - каже одна із авторок дослідження доктор Віна Графф.

"Це означає, що пацієнти залишаються "у своєму власному світі", почувають себе максимально комфортно і продовжують контролювати ситуацію".

Музика і медицина

Музика вже впродовж багатьох років є безцінним інструментом, який використовується в різних галузях медицини.

Приміром, під час операцій на головному мозку вона може допомогти відслідковувати активність мозку.

Музична терапія також може допомогти дітям, що страждають на аутизм, і пацієнтам, яким діагностували деменцію.

Музика здатна лікувати, стимулювати і заспокоювати розум та тіло найрізноманітнішими способами - щоправда, як саме це відбувається, для дослідників і досі часто залишається питанням.

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