Підрозділ письменників-фантастів в армії: навіщо він потрібен

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Французька армія створить "червону команду", до якої входитимуть письменники-фантасти. Їхнє завдання - спрогнозувати загрози, що можуть виникнути в майбутньому.

У новому звіті Агентства з питань інновацій у сфері оборони Франції йдеться, що письменники пропонуватимуть сценарії розвитку подій, про які військові стратеги часто навіть не замислюються.

Робота "червоної групи" буде засекреченою. Мета проекту, кажуть автори звіту, - посилити оборонну здатність країни.

Передбачається, що до "червоної команди" входитимуть чотири-п'ять письменників-фантастів. Їхнє завдання - пропонувати більш креативні підходи до прогнозування майбутнього, аніж це традиційно роблять військові спеціалісти.

Група спробує уявити, як терористичні організації або іноземні держави можуть використати сучасні технології проти Франції.

При цьому вони використовуватимуть рольові ігри та інші техніки моделювання ситуацій.

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі заявила, що в країни "є всі козирі на руках" для того, аби бути успішною в гонці інновацій.

Коли наукова фантастика стає реальністю

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