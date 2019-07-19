На узбережжя Ісландії викинуло десятки "чорних дельфінів"

Копирайт изображения David Schwarzhans

На західне узбережжя Ісландії викинуло одразу кілька десятків гринд, яких іноді також називають "чорними дельфінами".

Місцевість, в якій їх виявили, є безлюдною - туди неможливо дістатися автомобілем, а туристи чи мешканці Ісландії бувають там дуже рідко.

Втім, саме там у четвер пролітав гелікоптер: пілот Девід Шваржанс помітив велику кількість гринд і зробив кілька фото на узбережжі.

З якої причини гринд викинуло на берег, до кінця не зрозуміло.

За даними ісландських ЗМІ, місцеву поліцію вже повідомили про знахідку.

Копирайт изображения David Schwarzhans

Біолог Едда Елізабет Магнудоттір розповіла виданню Iceland Monitor, що представники цього виду схильні до дезорієнтації у просторі, коли опиняються на мілководді.

До того ж, пояснює вона, гринди зазвичай пересуваються групами, і цим можна пояснити те, чому на березі опинилося одразу так багато "чорних дельфінів".

У листопаді минулого року схожий інцидент стався в Новій Зеландії, де на берег викинуло 145 гринд.

На момент, коли їх виявили, близько половини з них вже померли, інших вирішили усипити, оскільки шансів на їх порятунок майже не було.

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