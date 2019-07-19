Іран "затримав танкер, що йшов під прапором Великої Британії"

Копирайт изображения Stena Bulk

Іран затримав нафтовий танкер, який рухався під прапором Великої Британії. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Представники компанії Stena Bulk, якій належить судно, кажуть, що не можуть зв'язатися з екіпажем. Танкер Stena Impero, за їхніми даними, "рухається на північ в бік Ірану". На борту перебувають 23 людини.

Урядовий комітет Великої Британії з надзвичайних ситуацій зібрався на термінове засідання, щоб обговорити інцидент, який стався на тлі напруженості у відносинах Об'єднаного королівства та Ірану.

В Stena Bulk додають, що близько 16:00 у п'ятницю до танкера наблизилися кілька менших суден і гелікоптер. Сам танкер, за їхньою інформацією, на той момент перебував у міжнародних водах.

Раніше у липні Королівська морська піхота Великої Британії затримала танкер з іранською нафтою в Гібралтарській протоці.

За попередніми даними, він перевозив іранську нафту до Сирії - це є порушенням санкцій США та ЄС.

Іран, своєю чергою, пообіцяв не залишати цей крок без відповіді.

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