Нові втрати на Донбасі. Як загинули військові та цивільний

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Двоє українських військових 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і місцевий житель загинули 19 липня у Донецькій області.

Згідно з повідомленням Операції об'єднаних сил у Facebook, воїни загинули від куль ворожого снайпера.

Прес-служба самої бригади роз'яснює, що під час інженерного обладнання позицій на передовій снайпер поранив солдата Романа Джерелейка. З сусідньої позиції до нього відразу ж прийшов медик, який надав першу допомогу й повідомив командування про необхідність евакуації пораненого.

Після отримання повідомлення на місце події одразу прибули особисто командир роти та командир взводу старшина Олександр Бардалим, які й почали готувати евакуацію солдата.

За 15 метрів від позиції, під час закріплення тяжкопораненого на ношах, снайпер влучив у командира взводу.

"Характер поранення був несумісним з життям і протягом хвилини часу Сашко помер на руках свого командира роти", - йдеться в повідомленні бригади.

Попри обстріл решта бійців змогли евакуювати Романа Джерелейка, але він помер у міській лікарні міста Курахове.

30-річний Роман Джерелейко з Волочиська Хмельницької області. У нього залишились матір, батько, а також семилітній син Данило.

33-річний Олександр Бардалим з міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, був на війні з 2015 року і через 20 днів мав залишити лави Збройних сил. У нього залишилась дружина та семилітній син Денис.

Крім того, вчора через обстріл бойовиками Красногорівки помер 60-річний місцевий житель. Чоловік знаходився на городі, коли поруч вибухнув гранатометний снаряд.

"За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено", - відзначають в ООС.

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