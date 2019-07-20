Загадкове зникнення Емануели Орланді: Ватикан досліджує ще два склепи

Копирайт изображения Alamy Image caption Емануелі Орланді було 15, коли її бачили востаннє

Ватикан вирішив здійснити ще одну спробу розкрити таємницю зникнення Емануели Орланді, 15-річної римлянки, яка не повернулася додому після уроку музики в 1983 році.

Ключ до загадки сподівалися знайти 11 липня: в анонімному повідомленні, яке отримали родичі Орланді, йшлося, що сліди варто шукати в Ватикані, неподалік від місця, де жила зникла, а саме - в могилах німецьких принцес на Тевтонському цвинтарі Ватикану.

Пусті могили

Втім, ексгумація двох могил лише додала загадок: в могилах не було не лише слідів Емануели, але й останків самих принцес.

У суботу, 20 липня, дослідники вивчають ще два склепи, які виявили під час ексгумації.

Хід до двох приміщень для поховання знайшли в сусідній будівлі - раніше про їх існування нічого не було відомо.

Копирайт изображения Reuters Image caption У могилах принцес не виявили жодних останків

Патологоанатоми обіцяють провести експрес-аналіз ДНК будь-яких кісток, які їм нададуть, за п'ять годин. Як правило, такий тест триває близько місяця.

На розкопках перебуває експерт, якого призначила родина Орланді.

Також повідомляється, що до участі в ексгумації залучили й родичів двох знатних німецьких сімей. Принцеса Софія фон Гогнолое та принцеса Карлотта Федеріка де Мекленбург померли у 1836 і 1840 роках та були поховані на цвинтарі Тевтонського коледжу Ватикану - але їхніх останків в могилах не опинилось.

Офіційні представники Ватикану висунули версію, що кістки принцес могли перемістити кудись під час будівельних робіт у 1960-70-х роках.

Копирайт изображения Reuters Image caption Двері, що ведуть до підземних склепів, виявили тільки дев'ять днів тому

Що сталося з Емануелою?

22 червня 1983 року 15-річна Емануела поверталася з уроку гри на флейті. Востаннє її бачили на автобусній зупинці в Римі. Додому вона не повернулася, а поліції не вдалося виявити жодних її слідів.

Копирайт изображения AFP Image caption Тевтонський цвинтар у Ватикані

У пошуках дівчинки рідні Емануели перевіряли величезну кількість версій та чуток.

Старший брат Емануели П'єтро протягом 36 років не полишав спроб знайти її і у 2013 році зустрівся з новообраним папою Франциском, щоб попросити в нього благословення на пошуки сестри.

"Мені часто говорили: кинь ти це. Насолоджуйся життям, не думай про це. Але я не можу кинути. Поки не зрозумію, що з нею сталося, я не заспокоюся", - розповідав П'єтро в розмові з BBC.

Батько Емануели працював у Ватикані, і зникнення дівчинки (чи можливе її викрадення і/або вбивство) багато хто пов'язував саме з цим фактом.

У березні 2019 року родина Орланді отримала анонімного листа. У ньому була фотографія кам'яного янгола над одною з могил на Тевтонському цвинтарі Ватикану. Суд Ватикану задовольнив прохання родичів і дозволив провести ексгумацію.

Водночас Ватикан не бере участі в розслідуванні - його проводить італійська поліція.

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