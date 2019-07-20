На мітинг за вільні вибори в Москві вийшли понад 20 тисяч людей

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Понад 20 тисяч людей взяли участь в мітингу за вільні вибори до Московської міської Думи.

Московська поліція заявила, що на дозволену мерією акцію прийшли 12 тисяч людей.

Протестувальники вимагали допустити до виборів усіх незалежних кандидатів в депутати Московської міської Думи.

Під час мітингу виступили кандидати, яких місцева виборча комісія відмовилася реєструвати під приводом того, що підписи громадян на їхню підтримку були "браковані".

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"Це наше місто. Ми вимагаємо допуску на вибори всіх кандидатів", - заявила зі сцени юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, яка вже тиждень перебуває на голодуванні - в знак протесту проти того, що підписи громадян на її підтримку визнали бракованими.

З 15 липня кандидати щодня збиралися зі своїми прихильниками на Трубній площі, вимагаючи допуску до виборів.

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Опозиціонер Олексій Навальний, який також виступав на акції, запропонував мерії Москви компроміс: "Або до наступної суботи реєструють всіх, або наступної суботи всі збираються біля мерії Москви".

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Вибори до Московської міської Думи проходитимуть 8 вересня.

Тиждень тому депутати муніципальних органів влади Москви, серед яких були й опозиціонери, що балотуються до Московської міської Думи, провели зустріч з виборцями на вулиці біля будівлі місцевої виборчої комісії.

Поліція жорстко розігнала учасників заходу і затримала десятки людей - зокрема, кандидатів Любов Соболь, Юлію Галяміну та главу столичного муніципального округу "Красносільський" Іллю Яшина.

Багатьох затриманих побили.

Мітинг в суботу, 20 липня, був узгоджений із владою Москви, яка дозволила його проведення.

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