18-річна гвінейка склала іспити через 30 хвилин після пологів

Копирайт изображения Фатумата Курума

18-річна жителька Гвінеї, яку відправили до лікарні прямо під час здачі екзаменів, повернулся назад вже через 30 хвилин після пологів.

У розмові з BBC Фатумата Курума розповіла, що скласти іспити було для неї дуже важливо.

Вранці у вівторок вона прибула на до навчального закладу, але персонал відправив її до лікарні.

"Я почала відчувати болі в животі ще вночі у понеділок, але я й гадки не мала, що ось-ось народжу", - каже дівчина.

"Я набралася сміливості, щоб піти і скласти іспит наступного дня, і нічого не сказала про болі ані своєму чоловіку, ані працівникам школи - я боялася, що мені скажуть залишитися вдома чи піти до лікаря".

За словами студентки, те, що вона незабаром народить, вона усвідомила лише тоді, коли вже перебувала в лікарні.

Пологи пройшли без ускладнень і тривали недовго - у Фатумати народився хлопчик.

Майже одразу вона віддала його своїм батьками, а сама повернулася до школи, щоб здати екзамени з фізики та французької мови.

"На момент, коли я повернулася, здача вже розпочалася, але мені все одно дозволили зайти", - каже студентка і додає, що жодного болю після пологів не відчувала.

Новонароджений хлопчик так само почувається добре, розповіла вона.

Родичі Фатумати кажуть, що її чоловік, який працює в місцевій поліції, був по-справжньому захоплений сміливістю дружини і тепер розповідає всім "про цю неймовірну жінку".

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