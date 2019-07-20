Переможці Одеського кінофестивалю: хто вони?

Копирайт изображения ОМКФ

Ввечері в суботу, 20 липня, в Оперному театрі Одеси оголосили переможців 10-го Одеського кінофестивалю в номінаціях міжнародної конкурсної програми. Хто вони?

Гран-прі

Володарями Гран-прі ОМКФ цього року стали одразу два фільми: "Додому" Нарімана Алієва та "А потім ми танцювали" грузинського режисера Левана Акіна.

За регламентом конкурсу, переможців у цій категорії обирають шляхом глядацького голосування.

"Додому" розповідає історію кримського татарина Мустафи, в якого внаслідок військових дій на сході України помирає старший син. Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму, і разом із молодшим сином "вирушає у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках".

"Додому" вперше представили на 72-му Каннському кінофестивалі, де його зустрічали гучними оплесками.

Копирайт изображения ОМКФ Image caption "Додому" - один із двох володарів Гран-прі цьогорічного конкурсу

Ще один володар Гран-прі ОМКФ - стрічка "А потім ми танцювали" Левана Акіна. Ось як сюжет фільму описують його автори:

"Гендерно- консервативне середовище традиційних грузинських танців задає тло історії про Мераба - настирливого молодого танцівника, який відчайдушно намагається вирватися з посередності та бідності навколо себе. Пройшовши низку суворих проб, він покладає своє життя на здобуття місця в престижному Національному балеті Грузії".

"Включення до трупи іншого танцівника - Іраклі - загрожує всім Мерабовим здобуткам. Іраклі - його повна протилежність: він танцює невимушено і дуже впевнено. У своїх намаганнях досягнути величі Мераб вирішує порушити правила і ризикнути всім, що має", - йдеться в описі стрічки.

Копирайт изображения ОМКФ Image caption Кадр із фільму "А потім ми танцювали"

"А потім ми танцювали" так само є переможцем в категорії "Найкращий фільм". На відміну від попередньої номінації, призера в ній визначало міжнародне журі.

А от лауреатом ОМКФ в номінації "Найкраща режисура" став режисер Алехандро Лендіс: члени журі відзначили його роботу над фільмом "Монос".

Українське кіно

Трохи раніше у суботу організатори ОМКФ також оприлюднили список переможців в національному конкурсі кінофестивалю.

Лауреатом в номінації "Найкращий український повнометражний фільм" стала стрічка "Тато - мамин брат" режисера Вадима Ількова, якого також визнали переможцем в категорії "Найкраща режисерська робота".

У центрі сюжету - історія богемного співака та художника, який стає "батьком" своєї п'ятирічної племінниці, коли здоров'я її мами сильно погіршується.

Несподівано для себе головний герой опиняється в ситуації, "коли йому доводиться балансувати між казками на ніч та провокативним мистецтвом, дитячими іграми і бурхливим нічним житттям", розповідають автори фільму.

Копирайт изображения ОМКФ Image caption Кадр із фільму "Тато - мамин брат", який визнали переможцем в категорії "Найкращий український повнометражний фільм"

Ще один призер національного конкурсу ОМКФ - трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі".

Фільм виграв Приз глядацьких симпатій і Диплом Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI як найкращий повнометражний фільм.

Головний герой стрічки Лукіча - молодий звукорежисер, який після серії невдач в роботі та особистому житті отримує шанс почати все спочатку.

Йому дають незвичне завдання - записати голоси закарпатських тварин: хлопець сподівається, що цей проект стане його шансом залишити "незручну Україну" і вирушити в "привабливу Канаду".

Втім, у подорож він відправляється не один, а разом з мамою, і "все виявляється набагато складніше", кажуть автори фільму.

За словами Антоніо Лукіча, "Мої думки тихі" - фільм заснований на реальних подіях.

Копирайт изображения ОМКФ Image caption Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

Одну з головних ролей у фільмі зіграла Ірма Вітовська - саме її журі ОМКФ визнало переможцем в номінації "Найкраща акторська робота" серед українських фільмів.

Раніше "Мої думки тихі" отримала спеціальну нагороду журі міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у секції "На Схід від Заходу".

Одеський кінофестиваль цього року проходив з 12 по 20 липня. За цей час глядачі змогли побачити близько 100 фільмів з 40 країн світу.

Спеціальними госятми ОМКФ були, зокрема, французька акторка Катрін Деньов, яка отримала статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво, і Роуз Макгавен - в Україні вона найбільш відома за роллю в серіалі "Всі жінки відьми".

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