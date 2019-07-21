Верховний Суд дозволив ЦВК не реєструвати Онищенка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати, повідомляє ЦВК.

Рішення було винесено вночі 21 липня.

Своїм рішенням Верховний суд задовольнив скаргу ЦВК на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня.

Згідно з цим рішенням, ЦВК мала зареєструвати Онищенка кандидатом в нардепи в одномандатному виборчому окрузі №93, що на Київщині.

"Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано", - йдеться в повідомленні.

Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме, що він навчався за кордоном, та які Шостий апеляційний адміністративний суд визнав нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник.

Ці обставини "були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді", зазначили у ЦВК.

"У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку", - повідомила ЦВК.

Друга спроба

ЦВК двічі відмовляла Олександру Онищенку в реєстрації в кандидати в депутати.

Перше рішення Онищенко так само оскаржив в суді, але тоді Верховний суд теж задовольнив апеляційну скаргу ЦВК.

Три роки тому позафракційний депутат Олександр Онищенко залишив Україну і був оголошений в міжнародний розшук за підозрою в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів.

Сам Онищенко заявляв про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі та повідомляв, що розглядає варіант участі у парламентських виборах.

У своїй автобіографії кандидата в депутати він вказав, що з 2016 року і донині перебуває за межами країни через те, що нібито представляв Україну на змаганнях з кінного спорту "у статусі вершника".

Справа Онищенка

Детективи НАБУ у 2015 році розпочали досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку і продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування".

Слідство вважає, що внаслідок дії цієї корупційної схеми державі було завдано збитків на суму майже три мільярди гривень.

В організації корупційної схеми підозрюють Олександра Онищенка.

Сам депутат називав обвинувачення безпідставними і подав скаргу на очільника НАБУ Артема Ситника. Він твердив, що кримінальне переслідування проти нього пов'язане зі спробами забрати в нього бізнес.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада дала згоду на арешт Олександра Онищенка 5 липня 2016 року

Влітку 2016 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт.

Але до цього він встиг втекти з України. У серпні 2016 року його оголосили в розшук.

У лютому 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що НАБУ завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу.

Після цього прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у справі стосовно Онищенка та його фінансового директора.

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