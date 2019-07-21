Копирайт изображения Getty Images Image caption Фотографії, відзняті місією "Аполлон-11" спроектували на Монумент Вашингтона у столиці США

Тисячі людей долучилися до святкування 50-ї річниці висадки на Місяць.

Після чотирьох днів польоту, 20 липня 1969 року, місячний модуль "Ігл" ("Орел") космічного корабля "Аполлон-11" здійснив посадку в Морі спокою.

За кілька годин, о 21:56 за Центральним часом (03:56 за Гринвічем) Ніл Армстронг став першою людиною, що ступила на Місяць.

Любителі космосу в усьому світі долучилися до відзначення ювілею легендарної місії, натхненням для якої послужило суперництво США та Радянського Союзу в часи Холодної війни.

"Ми знову дихаємо"

У NASA відзначили річницю трансляцією відеозапису запуску та прогресу місії. Таким чином сучасне покоління отримало можливість побачити історичний момент, який 50 років тому дивилися пів мільярда людей.

У момент, коли "Аполлон-11" здійснив посадку, його командир Ніл Армстронг сказав: "Г'юстоне, це База спокою. "Орел" сів".

Копирайт изображения AFP Image caption Дівчинка на виставці, присвяченій ювілею висадки на Місяць в Космічному центрі Г'юстона

Чарлі Дюк, оператор зв'язку з екіпажем, відповів з центру керування польотами у Г'юстоні: "Прийнято, Спокій. Ми зрозуміли, що ви сіли. Тут купа людей, які ледь не посиніли. Ми знову дихаємо".

За кілька годин, коли Ніл Армстронг вперше ступив на Місяць, він промовив історичну фразу: "Один маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства".

З Нілом Армстронгом у місії брали участь Базз Олдрін та Майкл Коллінз. Усі троє народилися у 1930 році.

Олдрін та Коллінз досі живі. Армстронг помер у 2012 році у 82-річному віці.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів За лічені хвилини до посадки апарат Eagle втратив зв'язок із центром керування польотами.

Олдрін, який став другою людиною, що ступила на Місяць, у суботу, 20 липня, написав у Twitter: "Цього дня Америка закрила велике питання. Ми потрапили туди першими. Ми сіли на Місяць, коли за нами спостерігали 250 мільйонів американців.

"Правда в тому, що ця місія належить їм усім, а також майбутнім поколінням американців, які мріють знову дістатися до Місяця", - зазначив пан Олдрін.

Копирайт изображения PA Media Image caption Базз Олдрін став другою людиною, що ступила на Місяць

Третій член екіпажу Майкл Коллінз сказав Fox News, що "не дуже часто" думає про місію.

"У мене спокійне життя, - розповів він. - Я можу йти вулицею вночі, коли стає темно, і можу відчути щось у себе за правим плечем - тоді я дивлюся і бачу там цю маленьку сріблясту річ там угорі і думаю: "О, так це ж Місяць! Я там був!"

Як відзначили річницю у світі

У багатьох містах у всьому світі відзначили 50-у річницю висадки на Місяць, зокрема у центрі відвідувачів НАСА у Г'юстоні, поблизу місця запуску "Аполлона-11".

Натовп розважали військові, які влаштували шоу з парашутами, а також виступи музикантів. Усі разом рахували відлік до перших кроків Армстронга.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скафандр, в якому Ніл Армстронг вперше ходив по Місяцю

У Національному музеї авіації та космонавтики США у штаті Вірджинія охочі можуть побачити пам'ятні речі з місії, зокрема скафандр, у якому був Армстронг.

Музей авіації в Сіетлі також показав запис посадки на Місяць, відтворивши вітальню зразка 1969 року з телевізором тих часів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди дивляться запис висадки на Місяць в Музеї авіації в Сіетлі

У п'ятницю ввечері на Монументі Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія, показали 17-хвилинне шоу з фото та відео висадки на Місяць. За шоу спостерігали сотні людей.

Виставку, присвячену Місяцю, провели на честь річниці у Великому палаці в Парижі.

Виставка, яку відкрили у квітні і яка завершується в понеділок, зокрема містить величезний макет Місяця, що звисає зі скляної стелі будівлі.

Копирайт изображения EPA Image caption Виставка, присвячена Місяцю, у Великому палаці в Парижі

Митець SPY також створив на честь ювілею гігантський Місяць, який виставили на даху будівлі в Мадриді.

Копирайт изображения EPA Image caption У Мадриді встановили гігантський місяць на даху будівлі

"Через 50 років після маленького кроку для людини"

Під час запуску, що припав на дату ювілею висадки на Місяць, космічний корабель "Союз", на борту якого були астронавти зі США, Росії та Італії, стартував з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції.

Як повідомив Роскосмос, космічний корабель вже успішно пристикувався до МКС.

Після запуску корабля представник NASA зазначив: "Запуск здійснено - через 50 років після маленького кроку для людини, ракета "Союз" та багатонаціональний екіпаж здійснили величезний стрибок з пускового майданчика до Міжнародної космічної станції".

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