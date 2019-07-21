Явка на 12:00: ЦВК оприлюднила дані

Копирайт изображения EPA Image caption Виборець на одній з дільниць у Києві, 21 липня 2019 року

Явка на 12:00 склала 19,15 %. Дані наразі надійшли з 180 округів (зі 199), повідомляє ЦВК.

Дані щодо активності виборців оновлюються, відповідно до надходження даних з решти округів.

З оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована в Луганській області (23,88%), найнижча - у Закарпатській (11,45%).

Загалом на виборах в Україні утворено 199 округів.

Перші порушення

Станом на 12 ранку поліцейські зафіксували зафіксувала 606 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, повідомили в МВС.

Здебільшого порушення пов'язані з незаконною агітацією - 149, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 30, конфліктом - 17, підкупом виборців - 15, пошкодженням майна - 8, повідомлення про замінування - 3.

Більшість порушень поліція зафіксувала в Донецькій області (87), Дніпропетровській (79), Запорізькій (54), місті Києві (43), Одеській (40), Чернігівській (39), Херсонській (34) областях.

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