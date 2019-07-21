Пожежі в Португалії: вражаючі фото
Сотні пожежних борються з вогнем в центральній частині Португалії, де кілька лісових пожеж змусили людей залишити свої домівки.
За даними МВС країни, постраждали щонайменше 20 людей, з них - восьмеро пожежних.
У гірському районі Каштелу-Бранку, розташованому за 200 км на північ від Лісабона, для гасіння пожежі залучили гелікоптери та літаки.
Мешканців одного села евакуювали.
Як повідомляє місцева влада, станом на неділю дві з трьох пожеж вдалося взяти під контроль.
Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта заявив, що розглядається версія про можливий підпал.
"Причину пожеж розслідують... Є щось в цьому дивне. Як так може бути, що п'ять таких великих пожеж почалися в районах так близько одна до одної?" - цитує міністра AFP.
Пожежі почалися в суботу, 20 липня. Підсилив їх сильний вітер, через що вогонь було важко загасити.
Для гасіння пожеж задіяли 1300 пожежних і понад 400 одиниць техніки, зокрема літаки і гелікоптери.
У боротьбі з вогнем беруть участь і військові, які допомагають прокладати шлях для пожежних.
Кілька великих доріг перекрили.
Одну людину з сильними опіками доправили гелікоптером до лікарні Лісабона.
Очікується, що в неділю температура повітря в регіоні Каштелу-Бранку сягне 31 градуси за Цельсієм.
Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в шістьох регіонах центральної та південної Португалії.
Лісові пожежі щороку вирують у Португалії.
У країні теплий клімат і багато лісів. Тут часто спостерігають сильні вітри з Атлантичного океану.
У 2017 році від лісових пожеж в Португалії у цьому ж регіоні загинули понад сотня людей.
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