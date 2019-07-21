Пожежі в Португалії: вражаючі фото

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Сотні пожежних борються з вогнем в центральній частині Португалії, де кілька лісових пожеж змусили людей залишити свої домівки.

За даними МВС країни, постраждали щонайменше 20 людей, з них - восьмеро пожежних.

У гірському районі Каштелу-Бранку, розташованому за 200 км на північ від Лісабона, для гасіння пожежі залучили гелікоптери та літаки.

Мешканців одного села евакуювали.

Як повідомляє місцева влада, станом на неділю дві з трьох пожеж вдалося взяти під контроль.

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Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта заявив, що розглядається версія про можливий підпал.

"Причину пожеж розслідують... Є щось в цьому дивне. Як так може бути, що п'ять таких великих пожеж почалися в районах так близько одна до одної?" - цитує міністра AFP.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Місцевий мешканець намагається загасити полум'я, що підбирається до його будинку

Пожежі почалися в суботу, 20 липня. Підсилив їх сильний вітер, через що вогонь було важко загасити.

Для гасіння пожеж задіяли 1300 пожежних і понад 400 одиниць техніки, зокрема літаки і гелікоптери.

У боротьбі з вогнем беруть участь і військові, які допомагають прокладати шлях для пожежних.

Кілька великих доріг перекрили.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Пожежний літак гасить лісову пожежу в центральній частині Португалії

Одну людину з сильними опіками доправили гелікоптером до лікарні Лісабона.

Очікується, що в неділю температура повітря в регіоні Каштелу-Бранку сягне 31 градуси за Цельсієм.

Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в шістьох регіонах центральної та південної Португалії.

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Лісові пожежі щороку вирують у Португалії.

У країні теплий клімат і багато лісів. Тут часто спостерігають сильні вітри з Атлантичного океану.

У 2017 році від лісових пожеж в Португалії у цьому ж регіоні загинули понад сотня людей.

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