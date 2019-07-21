Вибори Ради. Чим годують і розважають у штабах (фото)
Позачергові парламентські вибори у розпалі і штаби деяких політичних партій вже почали свою роботу. Розповідаємо, чим годують і розважають у штабах.
У штабі партії "Слуга народу" журналістів розважають настільним тенісом і настільним футболом, у який поки ніхто не грає, та рингом, куди закликають заходити і фотографуватися з боксерськими рукавчиками.
З їжі у партії "Слуга народу" були сирники з варенням і сметаною, сік та пироги. Проте вже за кілька годин залишились лише хлібці.
У штабі партії "Голос" багато простору. Тут є крісла-мішки для гостей, печиво, сендвічі та круасани, а лідер партії В'ячеслав Вакарчук спілкується з журналістами.
Найбільшою розвагою тут жартома називають селфі з Вакарчуком.
Робота штабу почалась з невеликого скандалу, коли туди не пустили співробітників чотирьох телеканалів - Zik, 112, NewsOne та "Наш".
Речник партії Ярема Дух у коментарі ВВС News Україна пояснив, що ще раніше партія вирішила "не співпрацювати і не ходити на канали, які мають відверто антиукраїнських і проросійських власників".
Відмову у акредитації у штабі він назвав логічним продовженням таких дій.
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