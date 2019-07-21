Кидали бюлетені у бокс для їжі: як голосували в Антарктиді

Копирайт изображения Антон Омельченко Image caption Нинішній вигляд станції

На спецдільниці на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді закінчилося голосування на виборах до Ради.

Проголосували 12 полярників, тобто явка становить 100%. Голосування тривало 30 хвилин.

Полярники та полярниці голосували лише за загальнонаціональними списками партій. Станція Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів, вона розташована за 15 тисяч км від Києва і є найвіддаленішою виборчою дільницею України.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption За 15 тис. км від Києва голосували так

Тут полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК.

Копирайт изображения Антон Омельченко Image caption Українська антарктична станція "Академік Вернадський"

У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Голоси рахують у присутності всіх членів експедиції, а сканкопію протоколу результатів відправляють електронною поштою до Києва.

Полярники голосували на станції в приміщенні бару "Фарадей". Cкринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетнів. Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали. За нагоди ці документи передадуть до ЦВК.

Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на "велику землю" протокол дільничної комісії з "мокрою" печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Так, документи за результатами голосування у першому турі виборів президента, що відбувся 31 березня, уже потрапили до Києва. А от документи після другого туру, що відбувся 21 квітня, досі на станції.

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