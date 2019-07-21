У мережу злили дані екзит-полів: кого і як за це можуть покарати?

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У день виборів до Верховної Ради і ще до закриття дільниць у соцмережах з'явилися результати екзит-полів.

Так, депутат і колишній журналіст Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі завуальовано писав про те, як виборці п'ють алкогольні напої, у назвах яких вгадуються назви партій - "Зебровка", "Медведівка", "Шоколадний лікер". І робить це політик вже не перший раз і не перші вибори.

Водночас журналіст і головний редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна також у своєму Telegram-каналі протягом дня кілька разів цитувала дані Національного екзит-полу з відсотками і скороченими, правда, але все ж назвами партій - "Слуга", "ОПЗЖ", "ЄС".

Ці дані передрукували деякі ЗМІ, а Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який є одним з організаторів національного екзит-полу заявив, що "Соня Кошкіна злила дані Національного екзит-полу".

"КМІС офіційно заявляє, що ці дані отримано нечесним шляхом! ЗМІ, які це передрукували, порушили закон про вибори в Україні!" - йдеться на сторінці КМІС у Facebook.

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Вплив на виборців?

Завчасне оприлюднення таких даних може вплинути на виборців і на хід голосування, це порушення "Закону України про вибори народних депутатів" (стаття 67, частина 4), говорить радниця з юридичних питань громадянської мережі "Опора" Ольга Коцюруба.

Проте, за її словами, довести, що таке порушення дійсно відбулось вкрай важко.

"Є вимога, що офіційне оприлюднення екзит-полів може відбутися лише після 20:00, і стосується вона організацій, які ці екзит-поли здійснюють. Вони мали б дбати про безпеку своїх даних", - каже пані Коцюруба.

На її думку, дані, які публікує Мустафа Найєм, не можуть бути офіційно трактовані, як дані екзит-полів.

А от у випадку Соні Кошкіної, якщо хтось повідомить до поліції, то може йтися про введення незаконної агітації, за що передбачений штраф.

Разом з тим, наголошує юрист, журналістка наводить скорочені назви партій і робить це у Telegram, що не є офіційним ЗМІ, тобто тут не йдеться про форму агітації, яка передбачена законом.

При цьому, на думку Ольги Коцюруби, такі дії можуть справді демобілізувати виборця: "Я вважаю, що це може мати вплив на голосування. Власне, для цього це правило і придумали. Люди, які бачать, що їхній кандидат не проходить, можуть не пройти через це на вибори".

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