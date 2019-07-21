Явка на 20:00: ЦВК дає дані з округів
ЦВК оприлюднила дані активності виборців станом на 20:00, вже є інформація зі 155 округів. Згідно з інформацією, проголосували майже 50% виборців.
Найбільша явка виборців, за останніми даними ЦВК, у Чернігівській. Тернопільській та Львівській областях.
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Найпершою закрилась виборча дільниця в Австралії, де проголосували 57 людей, тобто 4% виборців.
В Антарктиді явка склала 100%, там проголосували всі 12 полярників.
Всі останні новини про вибори читайте у нашій текстовій трансляції Вибори Ради: явка росте, порушень більшає. Яких саме?
Явка у другому турі президентських виборів, які пройшли у квітні, склала 62%, у першому - 61%
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