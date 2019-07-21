Явка на 16:00: у ЦВК вже порахували перші округи
Станом на 16 годину на позачергових парламентських виборах вже проголосувало 34,71% виборців. Такі дані ЦВК наводить за даними з чотирьох округів.
Дані щодо активності виборців оновлюються, відповідно до надходження даних з решти округів.
Станом на 12 годину явка складала 19,23%. На той час найвища явка зафіксована в Луганській області (25,37%), найнижча - у Чернівецькій (12,21%) та Закарпатській (12,32%).
Загалом на виборах в Україні утворені 199 округів.
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