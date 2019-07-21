Екзит-поли: до Ради проходять 5 партій

  • 21 липня 2019
Екзит-поли Копирайт изображения Getty Images/UNIAN

За даними Національного екзит-полу, до Верховної Ради попередньо проходять 5 партій.

Зокрема, прохідний бар'єр можуть подолати "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Дані Національного екзит-полу:

  • "Слуга народу" - 43,9%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%
  • "Європейська солідарність" - 8,9%
  • "Батьківщина" - 7,6%
  • "Голос" - 6,3%

Інші, за даними дослідження, набирають менше 5% голосів.

Зокрема, "Сила і честь" - 4,4%, "Опозиційний блок" - 3,3%, "Партія Шарія" - 3,1%, Радикальна партія Ляшка - 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,2%, "Свобода" - 2,1%.

Інші політсили, за даними екзит-полу, набирають менше 2%.

Національний екзит-пол провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Інші екзит-поли

Результати спільного екзит-полу "112 Україна", "Соціального моніторингу" та австрійського інституту соцдосліджень SORA виглядають так:

  • "Слуга народу" - 42,7%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12,9%
  • "Європейська солідарність" - 8,8%
  • "Батьківщина" - 8,5%
  • "Голос" - 6,5%

Екзит-пол ТСН дав такі результати:

  • "Слуга народу" - 44,4%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12,5%
  • "Європейська солідарність" - 8,5%
  • "Батьківщина" - 7,7%
  • "Голос" - 6%

Ще один екзит-пол провели SOCIS та Комітет виборців України. його результати такі:

  • "Слуга народу" - 44,7%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12,2%
  • "Європейська солідарність" - 8,5%
  • "Батьківщина" - 7,5%
  • "Голос" - 5,9%

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