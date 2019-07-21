Копирайт изображения Getty Images/UNIAN

Після оприлюднення екзит-полів у неділю увечері лідери партій, які, імовірно, пройдуть до парламенту, озвучили свої думки та плани щодо формування коаліції.

Ми зібрали коментарі представників п'яти прохідних політсил, аби зрозуміти, хто з ким готовий об'єднатися.

"Слуга народу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зеленський прийшов особисто до штабу "Слуги народу" привітати колег

Президент Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, відповідаючи на запитання BBC News Україна, сказав, що запрошує Святослава Вакарчука поговорити про можливу співпрацю.

"Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем'єра Вакарчука - це питання до нього, тому що це велика відповідальність", - сказав президент.

При цьому пан Зеленський висловив переконання, що прем'єром "повинен бути не політик, а гуру економіки з авторитетом на Заході".

Представники команди президента зізнаються, що вже готують коаліційну угоду та розглядають 3-4 кандидатури прем'єр-міністра. Кого саме - не кажуть.

Від запитання про коаліцію з Тимошенко члени "Слуги народу" намагаються ухилитися, а от стосовно "Опозиційної платформи - За життя" переконують, що такої коаліції не буде.

"Опозиційна платформа - За життя"

Image caption Віктор Медведчук каже, що якби не "Опозиційний блок", його партія набрала б більше голосів

Чіткої конкретики щодо можливої участі в коаліції в цій політичній силі не озвучили, але запевнили, що готові співпрацювати з іншими партіями в Раді.

"Ми готові об'єднуватися з будь-якою політсилою, людьми, групами людей, які сповідують ті ж принципи, що і наша політсила: боротьба з війною та боротьба з бідністю", - повідомила член партії Юлія Льовочкіна.

"Європейська солідарність"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Петро Порошенко заявив. що готовий об'єднатися з партією Вакарчука

Петро Порошенко заявив про можливе об'єднання "Європейської солідарності" з партією "Голос". "Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію "Голос", якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів", - сказав він.

При цьому пан Порошенко чітко заявив, що чекає від партій, які пройшли до Ради, запевнення у тому, що вони не будуть об'єднуватися з "окупаційною платформою", очевидно, маючи на увазі партію "Опозиційна платформа - За життя".

"Батьківщина"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юлія Тимошенко каже, що коаліція залежить від президента

Юлія Тимошенко чітко заявила, що готова до співпраці з пропрезидентською партією.

"Найбільшу фракцію і перше місце отримала партія президента України Володимира Зеленського. І сьогодні в його руках питання формування коаліції. Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким створити коаліцію, кого висувати на посаду прем'єр-міністра, а також на посади міністрів, це тільки в його руках", - сказала лідерка "Батьківщини".

Вона уточнила, що готова до об'єднання з "Голосом" і "Слугою народу". При цьому ні на які посади в уряді її партія, за словами Тимошенко, не претендує.

"Голос"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Партія Вакарчука запевняє, що ніколи не буде об'єднуватися з проросійськими силами.

В партії Святослава Вакарчука кажуть, що участь у коаліції залежатиме від того, чи розділятимуть інші політсили їхні принципи.

"Не знаю, як нова політика буде вживатися у парламенті зі старою політикою. З будь-ким, хто не готовий діяти по-новому, ми не готові разом об'єднуватися. Ми готові стояти поруч з тими, хто декларує нові принципи", - заявив Святослав Вакарчук у штабі партії "Голос" після оприлюднення результатів екзит-полів.

Кандидати від "Голосу" кажуть, що готові висунути Святослава Вакарчука у прем'єри.

Керівниця штабу та другий номер у списку "Голосу" Юлія Клименко розповіла BBC News Україна, що поки складно щось прогнозувати.

"Не знаю наскільки складно буде виробити спільний план дій зі "Слугою народу", адже ми ще не пробували. Почнемо - побачимо, наскільки це легко".

Так само вона не змогла чітко відповісти, наскільки можлива коаліція з партією Юлії Тимошенко.

А от про партію "Опозиційна платформа - За життя" члени "Голосу кажуть однозначно - з цією політсилою їм не по дорозі.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.