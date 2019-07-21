Явка на виборах: проголосували 50% виборців
За попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 49,84%.
Це дані явки з усіх 199 округів.
Найактивнішими були виборці Тернопільської (54,21%), Полтавської (54,1%) та Чернігівської областей (54,8%).
В ЦВК уточнили, що відомості щодо участі виборців у голосуванні є попередніми і їх зібрали шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій.
Дані про явку на парламентських виборах нижчі, ніж на президентських, які відбулися навесні 2019 року.
Тоді активність виборців у у першому турі склала 61%, у другому - 62%,
Остаточні дані комісія оприлюднить після отримання протоколів з виборчих комісій.
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