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За попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 49,84%.

Це дані явки з усіх 199 округів.

Найактивнішими були виборці Тернопільської (54,21%), Полтавської (54,1%) та Чернігівської областей (54,8%).

В ЦВК уточнили, що відомості щодо участі виборців у голосуванні є попередніми і їх зібрали шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій.

Дані про явку на парламентських виборах нижчі, ніж на президентських, які відбулися навесні 2019 року.

Тоді активність виборців у у першому турі склала 61%, у другому - 62%,

Остаточні дані комісія оприлюднить після отримання протоколів з виборчих комісій.

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