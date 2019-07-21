Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ми вдоволені, але не задоволені", - заявив лідер "Опозиційна платформа - За життя!" Віктор Медведчук

За даними національного екзит-полу, партія "Опозиційна платформа - За життя!" потрапляє до парламенту з другим результатом - 11,5 % голосів за партійними списками.

Зібрання її штабу в день виборів проходило у бізнес-центрі "Парус". Охорона тут була незвично суворою для таких заходів: охоронці в цивільному зустрічали журналістів на вході та супроводжували аж до столика реєстрації.

Там ще до оголошення результатів екзитполів гостям штабу видавали величезний зошит, де були зібрані приклади найбільш "цинічних" порушень опонентів на виборах, як-от, наприклад, "Невідомі зіпсували листівки кандидата в депутати в окрузі 145".

Ці матеріали та слова представників "Опозиційної платформи - За життя!" на брифінгу перед завершенням голосування мали підвести до думки про те, що вибори були дуже брудними, а їхній результат - що б не оголосили о 20:00 соціологи - мав би бути значно кращим.

"Вдоволені, але не задоволені"

У той час як в інших штабах лідери партій зустрічали результати екзитполів у момент їхнього оприлюднення, верхівка "Опозиційної платформи - За життя!" від початку обіцяла вийти на брифінг лише о 20:15, але в підсумку вийшла лише через півгодини.

Вочевидь, увесь цей час вони вирішували, як ставитися до оголошених результатів: з одного боку, почесне друге місце, а з іншої - 12%, чесно кажучи, небагато.

Найкраще ставлення членів ОПЗЖ до результатів виборів описав один з її лідерів Віктор Медведчук: "Ми вдоволені, але не задоволені".

Решта намагалися зберегти обличчя. Сергій Льовочкін, колишній голова адміністрації президента Януковича, розповів, що його партія "діяла в дуже агресивному середовищі".

За його словами, кілька відсотків у нього "віджали" спойлери з "Опозиційного блоку", до якого приєдналася "партія мерів". До останньої входять мери Харкова - Геннадій Кернес - та Одеси - Геннадій Труханов.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Льовочкін вважає, що в "Опозиційної платформи" голоси "вкрали" Опоблок та Партія Шарія

"Це ж ваші колишні однопартійці, як так сталося?" - запитав у Льовочкіна кореспондент ВВС.

Льовочкін витримав довгу паузу й відповів: "Так і Порошенко - наш колишній однопартієць. І що тепер?" (Петро Порошенко, справді, був з-поміж засновників Партії регіонів, попередниці ОПЗЖ - Ред.)

За словами Льовочкіна, загалом в "Опозиційної платформи - За життя" "вкрали" щонайменше 6% голосів - приблизно стільки сумарно набрали "Опозиційний блок" та "Партія Шарія", що боролися за той самий електорат з ОПЗЖ.

На запитання кореспондента ВВС, чи вкрав у них голоси Володимир Зеленський, лідер симпатій виборців на півдні та сході України, Льовочкін відповів: "Люди на сході втомилися. Вони хочуть, щоб стало, як у кіно, швидко й добре, але ні ***ра цього не відбудеться". Людей знову використали, їх обмануть. А хлопці (члени команди Зеленського. - Ред.) втратять популярність і втечуть".

"Проти війни та бідності"

Говорили члени команди й про майбутнє партії в новому парламенті. Журналісти запитували у них, чи буде "срібний призер" кампанії в коаліції з кимось, чи, виправдовуючи свою назву, піде в опозицію.

Члени партії відповідали на це питання обтічно, заявляючи, що готові об'єднатися з всіма, хто буде боротися з ними проти війни та бідності, поки не з'явився співголова партії, голова тієї її частини, що "За життя", Вадим Рабинович.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вадим Рабинович не вірить у можливість потрапляння "Опозиційної платформи-За життя" у коаліцію

Він сказав: "Навряд чи ми будемо в коаліції. Судячи з того, хто пройшов (у парламент), країна поки що надає перевагу війні".

Далі Рабинович махнув рукою у бік закритої частини кулуарів, де були його товариші по партії, і додав: "Я їм ще не говорив, але одразу після виборів нам треба провести з'їзд та перейменувати партію в "За життя!", тому що приставка "Опозиційна платформа" не пускає нас у владу".

А Сергій Льовочкін був більш радикальним. Він прогнозував зміни не лише в партії, але й у Раді загалом.

"Вони (члени команди Зеленського) будуть шукати найпростіші та найкоротші шляхи створення більшості. Це зараз їм здається, що це класно, а потім вони зрозуміють, що це величезна відповідальність, не на словах, а на ділі. А мине два місяці, і або зміниться конфігурація у Верховній Раді, або пройдуть дострокові вибори, я цього теж не виключаю", - сказав він журналістам.

Отож, коротко поспілкувавшись із журналістами, спікери "Опозиційної платформи" пішли геть - до закритої частини приміщення.

Більше новин про вибори у нашій текстовій трансляції.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на нашTelegramабоViber.