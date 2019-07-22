Що СБУ шукає на ArcelorMittal у Кривому Розі?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Біля підприємства периодично збираються активісти, які виступають проти забруднення заводом екології міста.

Минулого тижня найбільший в Україні гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявив про масштабні обшуки з боку СБУ, вилучення обладнання та документів заводу.

В СБУ підтвердили факт обшуку та пояснили, що це пов'язано з розслідуванням справи про екоцид. У понеділок керівництво відомства вийшло на брифінг, аби розповісти, які порушення виявили на заводі.

Заява "ArcelorMittal Кривий Ріг"

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє про те, що сьогодні, у вихідний день, напередодні професійного свята усіх металургів та гірників, у "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувається обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровської області", - заявило підприємство у неділю, 21 липня.

Виконувач обов'язків гендиректора підприємства Олександр Іванов повідомив, що "найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного та тваринного світу, отруєнні повітря та води, що призвело до екологічної катастрофи".

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"І це, попри те, що ми маємо усі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі - позапланову у квітні цього року. Ми підтвердили нашу готовність до нової, комплексної перевірки з екології та вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо покращення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента", - зазначив пан Іванов.

За його словами, на підприємстві вилучили копії усіх документів обладнання на щойно побудованому новому об'єкті, а також почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання.

"Безумовно, ми, як і раніше, готові до співпраці у законодавчому полі, але ці дії виглядають дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації підприємства", - застеріг він.

"Ми закликаємо посольства країн Великої сімки, Європейську бізнес-асоціацію, Американську торговельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію та допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу та влади".

Також компанія звернулася до президента України "з проханням втрутитися в ситуацію та припинити безпрецедентний тиск на іноземного інвестора".

Пояснення СБУ

У спецслужбі кажуть, що обшуки йдуть в рамках розслідування кримінальної справи про забруднення навколишнього середовища заводом.

При цьому керівник СБУ Іван Баканов запевнив, що все відбувається в рамках законів.

"Я сам по собі родом з Кривого Рогу і знаю добре, яка ситуація в нашому місті. Майже немає родини в місті Кривий Ріг, яку б питання онкології оминуло", - сказав він.

За його словами, "обшуки відбувалися досить коректно", слідчі нічого не заарештовували. "Все, що говорилося в інтернеті, це маніпуляції", - повідомив Баканов.

Він також спростував інформацію, що нібито через дії СБУ на підприємстві заморозили програму в 150 млн доларів. При цьому додав, що розуміє важливість інвестицій в Україну, але з іншого боку, "я впевнений, що менеджмент, який працює на підприємстві, не належним чином виконує свої обов'язки".

За даними СБУ, через такі дії та порушення випромінювання на заводі перевищило допустимі межі, це негативно вплинуло на екологію міста.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В СБУ кажуть, що фахівці виявили перевищення рівня радіації на заводі ArcelorMittal у Кривому Розі

Перезріла реформа

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко заявила, що бізнес занепокоєний ситуацією, що склалася навколо "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Очевидно, що реформа правоохоронних органів уже не лише назріла, а й перезріла. І ця ситуація - черговий для цього сигнал. Однозначно, всі відносини з інвесторами, а ArcelorMittal - один із найбільших, потрібно проводити в цивілізований спосіб. Звісно, якщо є порушення - питання потрібно порушувати, але вирішувати їх цивілізовано", - сказала Дерев'янко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це питання представники бізнесу обговорювали на зустрічі з представниками Національної інвестиційної ради.

А секретар РНБО Олександр Данилюк після заяви підприємства про обшуки запевнив, що розбирається у ситуації.

Про ArcelorMittal Кривий Ріг

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній. Це найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат перейменували в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

На сайті компанії сказано, що за 11 місяців 2017 р. підприємство сплатило 7,2 млрд гривень податків і зборів.

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