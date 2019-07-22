Ефіопія: десятки людей вбили у сутичках за референдум

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Минулого тижня люди святкували, очікуючи проголошення власного штату

Щонайменше 25 людей загинули у сутичках між силами безпеки Ефіопії та активістами на півдні країни, повідомили BBC представники лікарні.

За словами посадовців, сили безпеки застосували вогнепальну зброю під час акцій протесту, що проходять у регіоні Сідамо.

Активісти з етнічної групи сідамо планували в четвер, 18 липня, проголосити власний штат.

Вони звинуватили владу в тому, що ті не провели референдум щодо цього питання, як обіцяли.

Сідамо є п'ятою за розміром етнічною групою Ефіопії, що становить близько 4% населення. Всі чотири більші громади мають власні регіони у складі федеративного устрою Ефіопії, влаштованого за етнічним принципом.

Активісти та опозиція повідомляють про 60 загиблих, але місцевий голова служби безпеки Андінет Ашнафі застерігає, що ці цифри можуть бути перебільшеними, як повідомляє кореспондент BBC Калкідан Їбелтал з Аддис-Абеби.

Пан Андінет підтвердив BBC, що четверо людей загинули в місті Гавасса, ще 26 людей там дістали поранення.

Членів інших етнічних груп також вбили під час нападу агресивного натовпу.

Як повідомили місцеві ЗМІ, протестувальники напали на туристичний готель. 12 туристів довелося виводити за допомогою військових.

У деяких районах півдня країни з четверга заблоковано інтернет. Це стосується зокрема Гавасси, головного міста регіону.

Ефіопія - одна з найбільших та найбільш густонаселених країн Африки. Населення країни становить близько 85 млн людей.

Зона Сідамо є одним з провідних регіонів з виробництва кави в Ефіопії, що є однією з найважливіших статей економіки країни.

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