Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Єфремов провів у в'язниці майже три роки

Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти колишнього голову фракції Партії регіонів й одного з соратників Віктора Януковича Олександра Єфремова.

Запобіжний захід для Єфремова замінили на цілодобовий домашній арешт, повідомив BBC News Україна адвокат Єфремова Олександр Лисак.

Олександр Єфремов провів в ув'язненні майже три роки.

У червні партія "Опозиційний блок" планувала включити його у першу десятку свого виборчого списку замість іншого кандидата, однак ЦВК заявила, що це неможливо за законом.

Єфремова судять за обвинуваченням у державній зраді та сприянні луганським сепаратистам навесні 2014 року. Сам він обвинувачення заперечує.

Олександр Єфремов - колись один із найвпливовіших політиків Луганщини. Він багато років був губернатором області, а в часи президентства Віктора Януковича керував фракцією Партії регіонів у парламенті.

Наприкінці липня 2016 року його затримали в аеропорту "Бориспіль". З того часу пан Єфремов перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.

Він єдиний колишній високопоставлений соратник пана Януковича, який перебував за ґратами.

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