ЦВК порахувала майже 93% голосів. "Батьківщина" обходить "Європейську солідарність"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Батьківщина" і "Європейська солідарність" ведуть боротьбу за третє місце

Центральна виборча комісія опрацювала 92,65% протоколів, за даними яких до парламенту проходять п'ять партій.

За даними підрахунку партії отримують таку підтримку виборців:

"Слуга народу" - 43,12% "Опозиційна платформа — За життя" - 13,03% "Батьківщина" - 8,18% "Європейська солідарність" - 8,14% "Голос" - 5,87%

Решта партій наразі набирають менше ніж 5%, потрібних для проходження в парламент.

Якщо врахувати ці дані та додати попередні результати голосування по мажоритарних округах, то партія "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію у складі понад 250 депутатів.

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує підтримку 4% виборців, "Сила і Честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%.

За чинним законодавством ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!