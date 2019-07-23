"Слуга народу" домінує на мажоритарці. Хто скільки набрав?

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Центральна виборча комісія опрацювала 92,55% протоколів з виборів на мажоритарних округах, а на багатьох з них вже порахувала 100% голосів.

За даними підрахунку, партії можуть здобути таку кількість депутатів:

"Слуга народу" - 129 "Опозиційна платформа — За життя" - 7 "Опозиційний блок" - 6 "Голос" - 3 "Батьківщина" - 1 "Європейська солідарність" - 1 "Свобода" - 1 "Самопоміч" - 1 "Єдиний центр" - 1 "Біла Церква разом" - 1 Самовисуванці - 48

Таким чином, якщо врахувати дані по голосуванню за партії, то "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію у новому парламенті у складі понад 250 депутатів.

Загальна кількість депутатів, яких обирають на одномандатних округах складає 199, оскільки через анексію Криму та конфлікт на Донбасі на частині округів вибори не проводять.

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