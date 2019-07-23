Південна Корея стріляла в сторону російського літака. Чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Корейські військові піднімали на перехоплення російського літака винищувачі F-15К (на фото)

Військово-повітряні сили Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли у напрямку російського військового літака, який порушив повітряний простір країни, повідомляє місцеве міністерство оборони.

За даними корейської влади, російський літак порушив суверенний простір країни над островами Токто (Такесіма), суверенітет над якими оскаржують Південна Корея та Японія.

Міноборони Кореї надіслало у район винищувачі, які попередили російський літак, відстрілявши теплові пастки, а потім і здійснивши попереджувальні постріли, коли російський літак знову повернувся у цю зону.

Це перший подібний інцидент між Південною Кореєю та Росією.

Кремль заперечив порушення меж корейського повітряного простору.

Що сталося: версії сторін

Корейське міноборони повідомляє, що вони перехопили російський розвідувальний літак А-50, а російське міноборони заявило, що це був стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

Начальник управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Чон Ий Ен висловив секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву протест у зв'язку з порушенням російським військовим літаком повітряного простору країни.

Image caption Інцидент стався неподалік островів Токто (Такесіма), суверенітет над якими оскаржують Південна Корея та Японія

"Ми розглядаємо цю ситуацію як вкрай серйозну, якщо така поведінка повториться, ми приймемо набагато рішучіші заходи", - йдеться в повідомленні управління національної безпеки Південної Кореї.

Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що російський військовий літак двічі перетинав межі повітряного простору країни вранці у вівторок.

"Вимагаємо, щоб Рада безпеки (Росії) дала оцінку ситуації й вжила належних заходів", - йдеться в заяві Чон Ий Єна.

У міністерстві оборони Росії заявили, що російські літаки не порушували корейський повітряний простір.

"За даними об'єктивного контролю, маршрут літаків Ту-95МС проходив без відхилень від плану відповідно до міжнародних правил на відстані понад 25 кілометрів від островів Токто (Такесіма), не порушуючи повітряного простору Південної Кореї", - йдеться в повідомленні міноборони Росії.

"У районі островів Токто (Такесіма) до російських літаків наблизилися два південнокорейських винищувачі F-16, які здійснили непрофесійні маневри, перетинаючи курс російських стратегічних ракетоносців і створюючи загрозу їхній безпеці", - додали в російському міноборони.

За словами російських військових, корейські льотчики на зв'язок з російськими не виходили й після відстрілу теплових пасток покинули зону.

"Дуже серйозно"

Під час інциденту корейські військові піднімали в повітря винищувачі F-15К та F-16К, які відкривали попереджувальний вогонь з 20-міліметрових гармат.

Колишній директор по операціях в Об'єднаному розвідувальному центрі американського Тихоокеанського командування Карл Шустер заявив CNN, що інцидент з попереджувальними пострілами — це "дуже, дуже серйозно".

За його словами, факт стрілянини свідчить про те, що Сеул розглядає порушення свого повітряного простору як навмисний акт.

У російському міноборони заперечують і факт попереджувальної стрільби.

"Ніякого попереджувального вогню з боку південнокорейських винищувачів не було. Якби російські льотчики відчули загрозу безпеці, відповідь не змусила б на себе чекати", - заявили у військовому відомстві.

За даними корейського міністерства оборони, раніше у вівторок два китайських військових літаки з'явилися в зоні дії ППО Південної Кореї.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 розроблений у 1950-х роках у Радянському Союзі (архівне фото)

Літак Ту-95 - стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в Радянському Союзі у 1950-х роках.

Цей літак може перевозити великий вантаж бомб та ракет на великі відстані.

Ту-95 перебуває на озброєнні в Російської Федерації як носій крилатих ракет, в тому числі найновіших X-101, що мають дальність 5500 км.

А-50 - радянський і російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

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