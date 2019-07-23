Авто врізалося в поліцію. В ньому знайшли наркотики на $140 млн

Копирайт изображения NSW POLICE Image caption Аварія сталася поблизу поліцейського відділку в Сіднеї

У мікроавтобусі, який врізався в поліцейську автівку в Сіднеї, виявили 273 кілограми метамфетаміну. Його вартість складає близько 140 мільйонів доларів.

ДТП сталася вранці у понеділок. Після того, як мікроавтобус на великій швидкості зіткнувся з машиною поліції, його водій, 28-річний чоловік, втік з місця аварії.

Правоохоронцям вдалося затримати його вже через годину в північному передмісті Сіднея.

У поліції кажуть, що під час аварії ніхто не постраждав.

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Метамфетамін, який часто називають "льодом", - один з найпоширеніших наркотиків в Австралії.

Ціна на метамфетамін тут є однією з найвищих у світі - саме тому для місцевих злочинних угруповань торгівля ним є особливо вигідною.

Суд над затриманим водієм автівки запланований на вівторок, 23 липня. Його звинувачують в постачанні наркотиків і в халатному ставленні до керування авто.

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