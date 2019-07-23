Авто врізалося в поліцію. В ньому знайшли наркотики на $140 млн
У мікроавтобусі, який врізався в поліцейську автівку в Сіднеї, виявили 273 кілограми метамфетаміну. Його вартість складає близько 140 мільйонів доларів.
ДТП сталася вранці у понеділок. Після того, як мікроавтобус на великій швидкості зіткнувся з машиною поліції, його водій, 28-річний чоловік, втік з місця аварії.
- Бразильці купили в магазині пральний порошок. А в коробці був кокаїн
- У літаку, що супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кг кокаїну
- Канадка перевозила кокаїн задля фото в Instagram
Правоохоронцям вдалося затримати його вже через годину в північному передмісті Сіднея.
У поліції кажуть, що під час аварії ніхто не постраждав.
Метамфетамін, який часто називають "льодом", - один з найпоширеніших наркотиків в Австралії.
Ціна на метамфетамін тут є однією з найвищих у світі - саме тому для місцевих злочинних угруповань торгівля ним є особливо вигідною.
Суд над затриманим водієм автівки запланований на вівторок, 23 липня. Його звинувачують в постачанні наркотиків і в халатному ставленні до керування авто.
Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!