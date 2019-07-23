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Поліція США повідомила, що Кріштіану Роналду не висуватимуть жодних звинувачень за справою про зґвалтування.

Восени минулого року 34-річна американка Кетрін Майорга публічно заявила, що португальський футболіст зґвалтував її: інцидент нібито мав місце ще у 2009 році.

Сам Роналду не заперечував, що дійсно зустрічався з Майоргою і мав з нею сексуальні стосунки, але наполягав, що все відбувалося за взаємною згодою.

За словами правоохоронців, в результаті розслідування, яке тривало впродовж кількох місяців, доказів винуватості Роналду їм виявити не вдалося.

Суть скандалу

Минулого року німецьке видання Der Spiegel оприлюднило матеріал, в якому Кетрін Майорга розповіла, як 10 років тому відпочивала разом із Роналду. За її словами, влітку 2009 року вона з подругою пішла в один з нічних клубів у Лас-Вегасі, де й зустріла футболіста.

Трохи згодом, розповіла Майорга, вони вирушили на вечірку в пентхаус Роналду, де він почав до неї чіплятися і зайнявся з нею сексом проти її волі.

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За словами жінки, вона майже одразу звернулася до поліції, проте незабаром її адвокати порадили їй забрати заяву і врегулювати конфлікт в позасудовому порядку.

Майорга нібито боялася, що домогтися справедливості у такій справі їй не вдасться, і погодилася підписати угоду про нерозголошення.

Проте 10 років потому вона почала співпрацювати з іншим адвокатом, який переконав її, що угода, підписана у 2009 році, не має жодної юридичної сили.

Скандал відчутно вдарив по репутації Роналду: своє "глибоке занепокоєння" щодо історії, розказаної жінкою, висловлювали, зокрема, компанії Nike та EA Sports, які мають з футболістом багатомільйонні рекламні контракти.

Як реагував Роналду

Кріштіану Роналду впродовж останніх місяців утримувався від детальних коментарів щодо цієї справи. Ще восени він заперечив усі звинувачення на свою адресу.

"Вони хочуть розрекламувати себе, використовуючи моє ім'я. Це цілком нормально", - заявляв Роналду.

"І як би я не хотів очистити своє ім'я, я відмовляюся годувати медіа-скандал, створений людьми, які хочуть пропіарити себе за мій рахунок".

"Моя чиста совість дозволить мені спокійно чекати на результати будь-яких розслідувань", - додавав футболіст.

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