Тисячі людей збираються на полювання за Лох-Несським чудовиськом
Кампанія у Facebook, яка закликає якомога більше людей взяти участь в пошуках Лох-Несського чудовиська, стурбувала британське Національне королівське товариство порятунку на воді (RNLI).
Приблизно 18 тисяч користувачів соцмережі заявили, що мають намір відправитися на пошуки чудовиська, а ще 38 тисяч розмірковують над тим, аби приєднатися до них.
Ідею організатори запозичили в кампанії "Взяти штурмом Зону 51", яка закликає тисячі людей одночасно увірватися на цю базу ВПС США, розташовану на півдні штату Невада, аби дізнатися, чи не приховує американська влада правду про прибульців з інших планет.
Але служба RNLI на озері Лох-Несс попереджає, що пошуки чудовиська можуть бути небезпечними, оскільки озеро дуже глибоке.
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Рятувальники (всі вони - волонтери) говорять, що не зможуть впоратися з інцидентами на воді, якщо на озері будуть тисячі людей, оскільки в них немає таких ресурсів, як в американської армії.
Захід призначено на 21 вересня.
Представниця RNLI на озері Лох-Несс зазначила: "Може здатися, що завдяки відсутності американських військових штурмувати Лох-Несс менш небезпечно, ніж Зону 51, але у нас тут своїх проблем вистачає".
"Наш рятувальний катер Atlantic 85 дуже ефективний, але його одного недостатньо для такого скупчення народу", - попередила вона, додавши, що якщо забути про всі жарти про Лох-Несське чудовисько, варто мати на увазі деякі факти про озеро.
Озеро дуже глибоке і досить холодне - середня температура води в ньому лише 6 градусів Цельсія.
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Погода тут дуже мінлива, і хвилі іноді сягають чотирьох метрів у висоту. Крім того, оскільки озеро не солоне, якщо людина опиниться у воді, їй буде складніше триматися на поверхні.
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