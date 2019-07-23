Копирайт изображения Getty Images

Борис Джонсон став переможцем виборів лідера Консервативній партії Британії, на яких визначалося, хто буде новим прем'єром Британії. У середу він замінить на посаді очільника уряду Терезу Мей.

У голосуванні за нового лідера взяли участь 87% зі 160 тисяч членів Консервативної партії. У боротьбі за лідерство в партії Борис Джонсон з 92 тисячами голосів переміг міністра закордонних справ Джеремі Ганта, який отримав майже 47 тисяч голосів.

Новому прем'єру Британії 55 років, він є випускником Оксфордського університету.

В останнє десятиліття Борис Джонсон був одним з провідних політиків Консервативної партії. З 2008 по 2016 роки він був мером Лондона, а у 2016-2018 роках займав посаду міністра закордонних справ Британії в уряді Терези Мей.

Під час референдуму за "брекзит" у 2016 році він був "обличчям" кампанії за вихід Британії з ЄС.

Борис Джонсон виступає за те, щоб змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об'єднання, а якщо цього не вийде - пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня.

Довгий шлях до посади

Борис Джонсон - випускник Ітона, найвідомішої і престижної школи, напевно, не тільки в Британії, але й у всьому світі. У цій школі для хлопчиків навчалися 19 з 54 прем'єр-міністрів в британській історії, зокрема прем'єр Британії у 2010-2016 роках Девід Кемерон. Джонсон стане "ювілейним", двадцятим випускником Ітона на чолі уряду Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2008 році 53% лондонців обрали Джонсона мером британської столиці

Він став відомий у всьому світі ще 11 років тому, коли виграв вибори мера Лондона.

До того пан Джонсон багато років був журналістом Daily Telegraph, зокрема кореспондентом видання у Брюсселі, був також редактором The Spectator.

У віці 36 років у 2001 році Борис Джонсон розпочав політичну кар'єру і був обраний депутатом Палати громад від консерваторів.

У 2008 році понад 53% лондонців обрали Джонсона мером міста. На цій посаді одним з головних його завдань стало проведення у британській столиці Олімпійських ігор і він впорався з ним успішно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон і тодішній прем'єр Британії Девід Кемерон (другий зліва) вітають британських олімпійців та паралімпійців у Лондоні у вересні 2012 року

У 2016 році Джонсон був одним з палких прихильників виходу Британії з ЄС. На референдумі у червні 2016 році прихильники "брекзит" перемогли, а премєр Девід Кемерон, що підтримував позицію залишитися в ЄС, пішов у відставку.

Втім, після цього Борис Джонсон не став виставляти свою кандидатуру на посаду очільника уряду і став очільником МЗС в уряді Терези Мей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон полюбляє їздити на велосипеді, а під час перебування на посаді мера Лондона займався облаштуванням велодоріг у місті

Через розбіжності з прем'єркою щодо "брекзиту" він пішов у відставку у липні 2018 року і неодноразово критикував пані Мей.

Королівське походження

Як повідомляє кореспондент ВВС Юрі Вендік, після перемоги Джонсона на виборах мера Лондона у 2008 році журналісти з'ясували, що прабабуся Бориса Джонсона по батьківській лінії, фрейліна Марі-Луїза де Пфеффель була правнучкою короля Вюртемберга Фрідріха I. А той був нащадком в третьому поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у XVIII-му столітті і був другим королем у правлячій донині династії.

Це, до речі, означає, що Джонсон - родич відразу декількох європейських монарших династій, зокрема Романових.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним з пращурів Бориса Джонсона є Георг II, король Британії у 1727-1760 роках

Але хизуватися шляхетним походженням в британській політиці зараз не модно.

"Я от вважав себе нащадком недавніх переселенців до Британії, тому це дуже дивне, сюрреалістичне почуття, коли тобі кажуть, що твій пращур в десятому коліні - Георг II, - сказав тоді, у 2008 році, Борис Джонсон, який є ще й правнуком видатного діяча Османської імперії Алі Кемаля. - Але не треба забувати, що таких же як я зараз, напевно, кілька тисяч людей".

Джонсон і Україна

Міністр закордонних справ Павло Клімкін неодноразово називав Бориса Джонсона "другом України".

На посаді міністра закордонних справ у вересні 2016 року пан Джонсон відвідав Україну і зустрівся з тодішнім президентом Петром Порошенком.

"Британія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі і в Криму", - заявив він напередодні тієї зустрічі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України

У березні 2017 року під час ще одного візиту до України він запропонував провести велику конференцію донорів України у Лондоні.

Він також висловив думку, що не можна допустити продовження російської агресії щодо України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2017 році Борис Джонсон запропонував та організував у Лондоні конференцію донорів та друзів України

Міжурядова конференція друзів і донорів України в Лондоні відбулася вже у липні 2017 року.

Вона зібрала десятки міністрів і заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів України в цілому світі - від США та країн сусідів України до Японії, представників інституцій-донорів і партнерів України з ЄБРР, МВФ, ЄІБ, ОЕСР, НАТО.

Борис Джонсон на конференції наголосив, що Україна рухається в правильному напрямку.

"Звісно, багато ще потрібно зробити, але загальне враження - Україна рухається в правильному напрямку", - сказав він на спільній з українським прем'єром Гройсманом прес-конференції.

Борис Джонсон відзначив, що за минулі три роки Україна здійснила більше реформ, ніж за попередні 23, і впевнено запроваджує верховенство права і зміцнює демократичні інституції.

Він додав, що Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною на шляху реформ і робитиме це і далі.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!