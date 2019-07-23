"Аватар" посунули. "Месники: Фінал" став найкасовішим фільмом в історії

Копирайт изображения Disney Image caption Кріс Хемсворт в ролі Тора в "Месники: Фінал"

Фільм "Месники: Фінал" став найкасовішим в історії світового кінематографа, змістивши з першого місця "Аватара".

У неділю збори стрічки про супергероїв кіновсесвіту Marvel перевищили 2 млрд 790 млн доларів, залишивши позаду фантастичний фільм Джеймса Кемерона, який заробив в кінотеатрах 2 млрд 789,7 млн доларів. На третьому місці опинився "Титанік", також створений Джеймсом Кемероном, - (2 млрд 188 млн доларів).

Однак, говорячи про найбільш прибуткові стрічки в кіноісторії, варто також враховувати інфляцію і зростання цін на квитки. Книга рекордів Гіннеса вважає, що найбільш комерційно успішний фільм в історії - "Віднесені вітром", випущений 1939 року за книгою Маргарет Мітчелл.

Після виходу на великі екрани він заробив 393,4 млн доларів. Однак, з урахуванням інфляції ця сума збільшується майже в 10 разів - до 3 млрд 440 млн доларів.

Найбільш касові фільми в історії (без урахування інфляції) Фільм Збори, млрд доларів 1) Месники: Фінал (2019) $2,790 2) Аватар (2009) $2,790 3) Титанік (1997) $2,188 4) Зоряні війни: Пробудження сили (2015) $2,068 5) Месники: Війна нескінченності (2018) $2,048 6) Світ Юрського періоду (2015) $1,672 7) Месники (2012) $1,519 8) Форсаж-7 (2015) $1,516 9) Месники: Ера Альтрона(2015) $1,405 10) Чорна пантера (2018) $1,347

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кларку Гейблу і Вів'єн Лі у "Віднесених вітром" вдалося втілити на екрані історію, яку полюбили мільйони глядачів по всьому світу

Однією з головних причин такого успіху, безумовно, є те, що до появи відеомагнітофонів глядачі могли побачити стрічки виключно в кінотеатрі. Як наслідок, "Віднесені вітром" і багато інших популярних фільмів час від часу поверталися на великі екрани.

З огляду на інфляцію на другому місці по зборах знаходиться вже згаданий "Аватар" Камерона 2009 року. Через 10 років після виходу його касові збори еквівалентні 3 млрд 273 млн доларів. За ним йдуть "Титанік" (1997) з 3 млрд 99 млн доларів і "Зоряні війни" (1977) з 3 млрд 61 млн доларів.

З урахуванням інфляції "Месники: Фінал" займають лише п'яте місце. Слід зазначити, що сучасні фільми, особливо за участі супергероїв, дають прибуток не лише з проданих квитків у кінотеатрах, а й з DVD, Blu-Ray і стрімінгових сервісів, а також супутніх товарів: іграшок з героями, стаканів, одягу з символікою, комп'ютерних ігор.

Копирайт изображения Disney/Fox Image caption Фільм "Аватар" 10 років вважався найкасовішим

Цілком ймовірно, що нинішній рекорд "Месники: Фінал" також буде побитий через деякий час. Керівник Marvel Studios Кевін Файгі недавно оголосив план виходу фільмів четвертої фази кіновсесвіту Marvel. З огляду на інтерес глядачів до супергероїв з коміксів, один з них може стати новим лідером по зборах.

Іншим претендентом можна назвати другу частину "Аватара", над якою наразі працює Джеймс Кемерон. Раніше він відклав дату виходу стрічки на грудень 2021 року.

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