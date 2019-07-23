ЦВК порахувала 95% голосів. "Батьківщина" набирає, "Голос" втрачає

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Центральна виборча комісія опрацювала 95,05% протоколів, за даними яких до парламенту проходять п'ять партій.

Комісія почала приймати оригінали протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатних округах.

За даними підрахунку партії отримують таку підтримку виборців:

"Слуга народу" - 43,13% "Опозиційна платформа — За життя" - 13,06% "Батьківщина" - 8,18% "Європейська солідарність" - 8,12% "Голос" - 5,84%

Решта партій наразі набирають менше 5%, потрібних для проходження в парламент.

Крім того, за попередніми результатами виборів на одномандатних округах, партія "Слуга народу" отримує 129 депутатів-мажоритарників.

Якщо врахувати усі ці дані, то партія "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію у складі понад 250 депутатів.

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує підтримку 4,01% виборців, "Сила і Честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%.

За чинним законодавством ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.

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