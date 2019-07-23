Копирайт изображения UNIAN Image caption Партія Володимира Зеленсього не перемогла всього в трьох областях

Тріумфатор парламентських виборів, президентська партія "Слуга народу" найменше голосів отримала у двох регіонах, яким традиційно в Україні приписують найбільше культурних відмінностей.

Але на цих виборах ця політсила частково зуміла поєднати Галичину та Донбас, принаймні у найменшій підтримці президентської партії.

Після підрахунку 95% бюлетенів зрозуміло, що найменший відсоток підтримки "Слузі народу" дала Львівщина - всього 21,87%. Найбільше у цій області набрала партія "Голос" - 23,19%.

Але партія Володимира Зеленського все ж таки змогла взяти три мажоритарні округи з 12 у "найпрохолоднішій" до себе області.

Далі в антирейтингу підтримки президентської партії йде Донбас. У Донецькій області "Слуга народу" отримала 27,38%, а у Луганській - 28,45%. Тут на дві області "слуги" зуміли вибороти тільки один округ.

На Донбасі найкращий результат за партійними списками показала проросійська партія "Опозиційна платформа За життя".

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Також до п'ятірки областей, де найменше підтримали партію президента, потрапили Тернопільщина - 31,53%, та Івано-Франківщина - 33,33%. Щоправда, у цих двох областях "Слуга народу" все ж таки виборола перше місце.

Тут президентська партія також змогла взяти і більшість мажоритарників - на Франківщині чотири з семи, а на Тернопільщині - три з п'яти.

Найближче до цієї п'ятірки з найменшою підтримкою Київ, де "Слуга народу" отримав 36,48% виборців за партійними списками.

Проте у столиці президентська партія зуміла виграти усі мажоритарні округи. Такий же результат в округах партія має ще в Чернівецькій та Миколаївській областях.

Найкращий результат за партійними списками"Слуга народу" отримала на рідній Володимиру Зеленському Дніпропетровщині - 56,77%.

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