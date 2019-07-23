"Результат буде": Зеленський - про розслідування справи Шеремета

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У вівторок, 23 липня в Офісі президента пройшла спільна зустріч Володимира Зеленського з очільниками МВС, Нацполіції та СБУ щодо справи загибелі журналіста Павла Шеремета.

Захід почався з виступу глави Нацполіції Сергія Князева, який розповів переважно про вже відомі широкому загалу деталі справи."Ми розуміємо, що суспільство чекає результатів розслідування та конкретних прізвищ причетних осіб, але робити це зараз - передчасно", - сказав Сергій Князєв.

Водночас він погодився доповісти про окремі результати розслідування президентові та голові МВС, але в закритому режимі - без присутності журналістів.

Після повернення з закритої наради Володимир Зеленський заявив журналістам: "Хотів би, щоб ви не витягували з мене інформацію. З того, що я зараз побачив - не можу сказати, в який термін, - але, думаю, в нас буде результат".

За словами президента, він так само, як і журналісти, був критично налаштований щодо дій правоохоронців у цій справі, але після закритої доповіді пана Князева змінив свою думку.

"З того, що я зараз почув і побачив, я б не дуже хотів, щоб ми тиснули на представників правоохоронних органів. Я дійсно впевнений, що вони просто не могли показати вам ці речі - нам із вами в цій справі потрібен результат", - сказав президент.

"Коли ви побачите ті деталі, які показали мені, то, думаю, ви зрозумієте, що зроблено вже дуже багато", - додав Зеленський.

Окрім того, очільник Нацполіції натякнув, що крім версій вбивства Павла Шеремета, озвучених публічно, є й ті, які не розголошуються.

"Є версії, озвучені на публічній доповіді, а є версії, озвучені в закритій частині доповіді", - сказав він.

На зустріч із президентом також був запрошений генеральний прокурор Юрій Луценко, але на захід він не прийшов. Напередодні він повідомив, що йде у відпустку.

Справа Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року: автомобіль, в якому він перебував, вибухнув прямо посеред Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Попри те, що представники української влади неодноразово називали встановлення винуватців злочину "справою честі", успіхів в розслідуванні досягнуто не було.

У Нацполіції заявляли, що пріоритетною версією слідства є вбивство Павла Шеремета, пов'язане з його журналістською діяльністю. Втім, генпрокурор Юрій Луценко минулого року зазначав, що "серйозного прогресу" у справі немає.

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Кілька днів тому, у третю річницю загибелі Шеремета, його друзі та колеги влаштували акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді" і закликали притягти керівників правоохоронних органів до відповідальності.

Окрім того, учасники акції вимагали публічного звіту щодо ходу розслідування: за їхніми словами, востаннє влада звітувала про справу ще в лютому 2017 року.

Саме після проведення акції Володимир Зеленський ініцював зустріч з очільниками МВС, ГПУ, Нацполіції та СБУ щодо справи про вбивство журналіста.

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