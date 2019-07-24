Коли людина знову ступить на Місяць? NASA розкриває деталі нової місії

Копирайт изображения NASA Image caption NASA розглядає пропозиції щодо посадкового модуля, який би доправив людей на поверхню Місяця

NASA повідомила нові подробиці своїх планів щодо космічного апарату, який має доправити людей на поверхню Місяця.

Ці плани передбачають, що до 2024 року буде побудована початкова версія посадкового апарату для висадки на Місяць. Потім планують створити його удосконалену версію.

Ці новини з'явились після завершення роботи над космічним апаратом "Оріон", який має облетіти навколо Місяця у 2021 році.

Ця місія під назвою Артеміда-1 відкриє шлях для першої спроби приземлення з 1972 року.

Агенція запропонувала виробникам надавати свої пропозиції щодо дизайну посадкового модуля, здатного доправити двох людей до південного полюсу Місяця у 2024 році.

Згодом компаніям нададуть можливість розробити удосконалений апарат, здатний доставити чотирьох астронавтів на поверхню Місяця. Він також зможе довше там залишатися, зокрема протягом двотижневої місячної ночі.

Копирайт изображения Esa

Цей апарат має стати частиною планів NASA щодо довготривалого повернення на Місяць, яке в кінцевому підсумку передбачатиме будівництво форпосту на його поверхні.

У травні NASA оголосила, що 11 компаній проведуть дослідження та розроблять прототипи місячних апаратів. Посадковий апарат почне свою подорож з невеликої космічної станції на місячній орбіті під назвою Gateway.

NASA хоче, щоб посадковий апарат складався із трьох частин: транспортний засіб або "буксир", який би перевіз астронавтів зі станції Gateway на нижню орбіту Місяця, апарат спуску, який доправить їх с нижньої місячної орбіти на поверхню, і апарат підйому, який наприкінці місії підніме екіпаж назад до станції Gateway.

Копирайт изображения Lockheed Martin Image caption The crew and service modules have recently been finished

20 липня, у 50-річчя висадки на Місяць, NASA оголосила про завершення будівництва модуля екіпажу і модуля обслуговування космічного апарату "Оріон" для місії "Артеміда-1". Про це повідомив віце-президент Майк Пенс на церемонії, присвяченій місії "Аполлон-11" в космічному центрі Кеннеді (KSC) у Флориді.

"Оріон" - це новий клас космічного корабля, унікально розроблений для тривалого польоту у далекий космос, який поверне астронавтів на Місяць і, зрештою, доправить перших людей на Марс і безпечно поверне їх назад", - сказала Ліза Каллаган, віце-президент і генеральний менеджер компанії Lockheed Martin, яка побудувала модуль екіпажу "Оріон" для NASA.

"Оріон" прискорить наукове відкриття нашої Сонячної системи і стане наріжним каменем космічних досягнень цієї епохи", - додала вона.

Lockheed Martin, NASA та інші підрядники завершили будівництво модуля екіпажу "Оріона" у KSC. Вони встановили у капсулі авіонічні комп'ютери, кабелі, двигун, 11 парашутів і найбільший в історії тепловий щит. Модуль екіпажу призначений для перевезення чотирьох астронавтів за межі орбіти Землі.

Капсулу з'єднали з модулем обслуговування на початку тижня у центрі Кеннеді. Службовий модуль забезпечує живлення та інші системи життєзабезпечення модулю екіпажу, а також має 33 двигуна для маневрування космічним апаратом. Його надала Європейська космічна агенція (ЄКА), а побудувала компанія Airbus.

"Оріон" незабаром буде підключений і пройде низку інтегрованих системних тестів. У вересні об'єднані модулі доправлять до станції Nama's Plum Brook в Огайо, де проведуть екологічне випробування у великій тепловій вакуумній камері, а також тестування на електромагнітні перешкоди і сумісність.

Коли наприкінці року "Оріон повернеться" до KSC, космічний корабель пройде остаточну підготовку перед тим, як Lockheed Martin доставить його для перестартової підготовки на початку 2020 року.

Космічний апарат запустять на ракеті Space Launch System (SLS), побудованій компанією Boeing, можливо, у 2021 році.

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