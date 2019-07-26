ЦВК опрацювала 100% протоколів. Хто пройшов у Раду?

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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів позачергових парламентських виборів.

Вибори пройшли за змішаною системою. Одну половину Ради - 225 депутатів - формують зі списків партій, а другу - з депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

В 26 непідконтрольних уряду округах Донбасу та Криму вибори не проводились, тож у парламенті буде не більше 424 депутатів.

Для оголошення остаточних результатів виборів ЦВК має прийняти оригінальні паперові протоколи з "мокрою" печаткою про підсумки голосування.

До парламенту проходять п'ять партій.

"Слуга народу" - 43,16% "Опозиційна платформа — За життя" - 13,05% "Батьківщина" - 8,18% "Європейська солідарність" - 8,10% "Голос" - 5,82%

Решта партій набрали менш 5%, потрібних для проходження в парламент.

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримала підтримку 4,01% виборців, "Сила і Честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,15%.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найближчим до подолання виборчого бар'єру була партія Олега Ляшка

Згідно з чинним законодавством, ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.

Партія "Громадянська позиція" отримала 1,04% голосів, решта - менш ніж 1% підтримки виборців.

Майже по всій Україні лідером стала партія "Слуга народу", окрім Львівської області, де переможцем стала партія "Голос", та Донецької та Луганської областей, де більшість виборців проголосували за "Опозиційну платформу - За життя".

Явка в день виборів 21 липня склала 49,84%.

Що в мажоритарці?

ЦВК також опрацювала 99,9% протоколів по "мажоритарці". Найбільше кандидатів проходить від партії "Слуга народу" - 130.

Президентська партія зуміла виграти усі мажоритарні округи в Києві. Такий самий результат в округах партія має ще в Чернівецькій та Миколаївській областях.

З урахуванням депутатів, які пройшли до парламенту за партійними списками, "Слуга народу" отримує більшість у парламенті - понад 254 депутатів.

"Опозиційна платформа "За життя" проводить до Ради шість своїх кандидатів в округах.

Три проходять від "Голосу", два - від "Європейської солідарності, два - від "Батьківщини".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський отримає у парламенті власну більшість

10 кандидатів пройшли від партій, які не потрапили до парламенту.

Також у Раду пройшли 46 самовисуванців.

Вибори до Верховної Ради не проходили у виборчих округах в анексованому Росією Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей, тимчасово не підконтрольних українській владі.

Через це в новому парламенті буде 424 депутатів, а не 450.

Для ухвалення рішень потрібні голоси 226 депутатів, тож "Слуга народу" матиме одноосібну більшість.

Коли запрацює новий парламент?

Не пізніше 5 серпня, тобто протягом 15 днів від голосування, ЦВК має встановити результати за списками та в округах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У "Слузі народу" натякають, що зберуть перше засідання парламенту на День незалежності 24 серпня

До 10 серпня підсумки виборів мають оприлюднити офіційно.

Згідно з Конституцією новообрана Верховна Рада має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів від оприлюднення результатів.

Останній можливий день, коли має зібратись на засідання новий парламент, - 9 вересня 2019 року.

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