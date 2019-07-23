ЦВК порахувала 98% голосів: у Раду проходять п'ять партій
Центральна виборча комісія опрацювала 98,2% протоколів, за даними яких до парламенту проходять п'ять партій.
Комісія почала приймати оригінали протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатних округах.
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За даними підрахунку, партії мають таку підтримку виборців:
- "Слуга народу" - 43,14%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 13,03%
- "Батьківщина" - 8,18%
- "Європейська солідарність" - 8,12%
- "Голос" - 5,83%
Решта партій наразі набирають менш ніж 5%, потрібних для проходження в парламент.
Крім того, за попередніми результатами виборів на одномандатних округах, партія "Слуга народу" отримує 129 депутатів-мажоритарників.
Таким чином, партія "Слуга народу" може отримати в парламенті понад 250 депутатів.
"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує підтримку 4,01% виборців, "Сила і Честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%.
Згідно з чинним законодавством, ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.
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