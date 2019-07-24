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Росія повідомила південнокорейську владу, що інцидент із порушенням повітряного простору країни був наслідком помилки. Про це розповіли в адміністрації президента Південної Кореї.

У повідомленні йдеться, що російський військовий чиновник висловив "глибокий жаль" міністерству оборони Південної Кореї і пояснив усе технічним збоєм.

Напередодні російський військовий літак двічі порушив повітряний простір країни.

Міноборони Кореї надіслало у цей район винищувачі, які здійснили у бік російського літака кілька попереджувальних пострілів.

Ще вчора у міністерстві оборони Росії впевнено заперечували будь-які звинувачення в порушенні корейського повітряного простору.

Втім, пізніше росіяни все ж змінили свою позицію і пояснили, що помилка в маршруті літака дійсно мала місце, кажуть в адміністрації президента Кореї.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з російського боку поки немає.

Вчора начальник управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Чон Ий Ен висловив секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву протест у зв'язку з порушенням російським військовим літаком повітряного простору країни.

"Ми розглядаємо цю ситуацію як вкрай серйозну, якщо така поведінка повториться, ми приймемо набагато рішучіші заходи", - йшлося в повідомленні управління національної безпеки Південної Кореї.

"Дуже серйозний" інцидент

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південнокорейські винищувачі у вівторок відкрили попереджувальний вогонь в бік російського літака

Під час інциденту у вівторок корейські військові піднімали в повітря винищувачі F-15К та F-16К, які відкривали попереджувальний вогонь з 20-міліметрових гармат.

Колишній директор по операціях в Об'єднаному розвідувальному центрі американського Тихоокеанського командування Карл Шустер заявив CNN, що інцидент з попереджувальними пострілами - це "дуже, дуже серйозно".

За його словами, факт стрілянини свідчить про те, що Сеул розглядає порушення свого повітряного простору як навмисний акт.

У російському міноборони вчора заперечували навіть сам факт попереджувальної стрільби з боку корейських винищувачів.

"Ніякого попереджувального вогню з боку південнокорейських винищувачів не було. Якби російські льотчики відчули загрозу безпеці, відповідь не змусила б на себе чекати", - заявили у військовому відомстві.

Водночас свій протест проти дій як Росії, так і Південної Кореї напередодні висловила Японія: територіальна приналежність островів, неподалік від яких стався інцидент з російським літаком, є предметом суперечки між Сеулом та Токіо.

Уряд Японії вчора заявив, що Росія порушила японський, а не корейський повітряний простір, а дії корейської сторони назвав "дуже прикрими".

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