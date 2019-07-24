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Впродовж останніх днів Міністерство внутрішніх справ вже кілька разів відправляли спецпризначенців на виборчі округи. Що там відбувається?

Зранку в середу, 24 липня, поліція повідомила, що змушена була посилити заходи безпеки на 105 виборчому окрузі (м. Щастя, Луганська область). До правоохоронців звернувся один із членів виборчої комісії, який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства.

"У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх шести виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105 та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось".

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Зараз, кажуть в МВС, комісія проводить повторний перерахунок голосів. Аби забезпечити правопорядок і запобігти можливим провокаціям сюди додатково направили 45 правоохоронців.

На окрузі, про який йде мова, балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - Сергій Медведчук.

За даними ЦВК, він програв вибори представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб з відривом у 8%.

Коростень

Вперше допомога спецпідрозділів поліції знадобилася на Житомирщині, де у 64 окрузі (м. Коростень) за перемогу боролися, зокрема, самовисуванець Володимир Арешонков, кандидат від партії "Слуга народу" Вячеслав Сігачов, а також народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський.

22 липня, коли почали з'являтися перші результати голосування, Нацполіція отримала дані про можливі провокації під час транспортування виборчої документації.

Судячи з відео, поширеного Національною поліцією, на округ направили гелікоптер із понад десятком представників спецпідрозділу ТОР. Вони посилили місцеву поліцію, а також патрулювали адмінбудівлі.

Станом на 24 липня підрахунок голосів на 64 окрузі вже завершено. Перемогу тут здобув самовисуванець Володимир Арешонков, який набрав 27,63% голосів.

На другому місці - представник "Слуги народу" Вячеслав Сігачов, якому для перемоги не вистачило менше 1% голосів, він набрав 26,83%. Сергій Пашинський завершив вибори на третьому місці: в нього 18,04%.

Покровськ

Вже наступного дня схожа ситуація трапилася у місті Покровськ, Донецька область. Біля окружної виборчої дільниці № 50 місцеві жителі встановили намети і протестували проти нібито порушень виборчого процесу. Вони вимагали повного перерахунку голосів.

Туди так само довелося направити гелікоптер зі спрецпризначенцями. Як зазначили у Нацполіції, це зробили "для стабілізації ситуації". Про сутички між протестувальниками і правоохоронцями згодом не повідомлялося.

У цьому окрузі за перемогу боролися представник "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін і самовисуванець Андрій Аксьонов.

За підрахунками 100% бюлетенів, з мінімальним відривом переміг пан Требушкін, в якого 30,29%. У Аксьонова, який зрештою посів друге місце, - 29,97%.

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