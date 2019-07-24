Пентагон нарешті має нового очільника. Хто він?

Копирайт изображения Getty Images

Сенат США переважною більшістю голосів підтримав кандидатуру Марка Еспера на посаді керівника міністерства оборони.

Еспер вже приніс присягу в присутності президента США Дональда Трампа, який і висунув його кандидатуру.

Пост міністра оборони залишався вакантним впродовж 7 місяців - після того, як у відставку пішов Джейс Меттіс, який був не згоден із зовнішньою та оборонною політикою Дональда Трампа.

Посада голови Пентагону не була вакантною так довго вже впродовж 70 років.

Марк Еспер - колишній військовий. Він служив під час першої війні в Перській затоці, коли міжнародна коаліція на чолі з США звільняла захоплений Іраком Кувейт.

Після цього він служив у повітряно-десантній дивізії.

Критики призначення Еспера зауважують, що в минулому він також працював лобістом компанії Raytheon, яка працює в оборонній сфері і укладала багатомільйонні контракти з міноборони США.

Попри цю критику, пана Еспера підтримали 90 сенаторів, тоді як проти виступили лише восьмеро.

Це означає, що його кандидатуру загалом позитивно оцінюють в обох партіях.

Вже впродовж кількох місяців працівники Пентагону жалілися, що відсутність постійного міністра оборони ускладнює процес ухвалення важливих рішень.

Під час слухань у сенаті Марк Еспер підкреслював, що збройні сили США, на його думку, мають одночасно досягти кількох цілей: модернізації, бути готовими до нової епохи конкуренції між великими державами, зберігати здатність боротися з терористичними організаціями, а також продовжувати розвивати співпрацю з союзниками США.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.