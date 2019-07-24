Борис Джонсон став прем'єром Британії

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Королева Єлизавета II прийняла нового лідера Консервативної партії Бориса Джонсона в Букінгемському палаці й запропонувала йому стати прем'єр-міністром та сформувати новий уряд.

Він став 15-м прем'єром Британії за час правління королеви - першим у цьому переліку був сер Вінстон Черчилль.

Після зустрічі з королевою Борис Джонсон виступив з промовою біля резиденції прем'єра.

"Моя робота - служити тобі, народе", - сказав він.

Новий очільник уряду висловив впевненість, що країна вийде зі складу ЄС 31 жовтня.

"Ми не будемо чекати 99 днів. Британці втомились чекати і настав час діяти", - додав він.

Прем'єр оголосив, що спробує провести нові переговори з Брюсселем, аби укласти більш сприятливу для країни угоду про "брекзит", проте якщо не досягне успіху, Британія залишить ЄС без угоди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон пообіцяв, що Британія вийде зі складу ЄС 31 жовтня

Також пан Джонсон наголосив, що зробить усе можливе, щоб негайно вирішити проблеми соціальної допомоги та освіти.

Він зазначив, що візьме на себе особисту відповідальність у цих сферах.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Борис Джонсон ішов до посту прем'єра Великої Британії

Напередодні колишній мер Лондона і ексочільник британського МЗС Борис Джонсон змінив на чолі партії Терезу Мей. У завершальному голосуванні він виграв внутрішньопартійні вибори у свого конкурента, міністра закордонних справ Джеремі Ганта.

Джонсон і раніше наполягав на виході з Євросоюзу 31 жовтня, навіть якщо доведеться це робити без ратифікованої угоди про умови виходу. Угоду про "брекзит", досягнуту Терезою Мей, тричі відхилила більшість членів парламенту.

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