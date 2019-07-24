Зірка фільму "Той, хто біжить по лезу" Рутгер Гауер помер у 75 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рутгер Гауер зіграв вбивцю-репліканта у фільмі "Той, хто біжить по лезу", який вважається класикою фантастичного кіно

Актор Рутгер Гауер, який знявся в 1982 році у культовому фантастичному фільмі "Той, хто біжить по лезу" режисера Рідлі Скотта, помер у віці 75 років.

Його агент підтвердив, що пан Гауер помер в Нідерландах у п'ятницю після нетривалої хвороби.

У фільмі "Той, хто біжить по лезу"(1982), дія якого відбувається у 2019 році, Гауер грав вбивцю-репліканта Роя Бетті, полюванням на якого займається поліцейський, що знищує біоінженерних істот - "той, біжить по лезу" - його зіграв Гаррісон Форд.

Поховання актора відбулося у середу.

Персонаж Гауера у "Той, хто біжить по лезу" запам'ятався розмовою з персонажем Форда наприкінці фільму. Слова для цього діалогу він сам допомагав написати.

"Я бачив таке, у що ви, люди, просто не повірите. Штурмові кораблі у вогні на підступах до Оріона. Я дивився, як Сі-промені мерехтять у темряві біля ґрат Тангейзера. Всі ці миті зникнуть в часі, як сльози під дощем. Пора вмирати", - говорить персонаж Гауера.

Гауер якось сказав під час інтерв'ю, що його персонаж - який мав лише чотирирічний термін служби - бажав "залишити свій відбиток у житті".

"Реплікант у фінальній сцені, вмираючи, - казав він, - показує Декарду (персонажу Гаррісона Форда. - Ред.), з чого складається справжня людина".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кадр з фільму "Той, хто біжить по лезу"

Гауер був особливо відомий своїми ролями у фільмах жахів, знявшись у ролі Ван Хельсінга в Dracula 3D та вампіра Барлоу у мінісеріалі "Доля Салема" (2004) за романом Стівена Кінга.

Він також запам'ятався завдяки словам свого персонажа Кьортіза з фільму "Достукатись до небес": "На небі тільки й говорять, що про море і про захід сонця. Там говорять про те, як нескінченно чудово спостерігати за величезною вогняною кулею, як вона тане у хвилях. І ледве помітне світло, немов від свічки, палає десь у глибині..."

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рутгер Гауер продовжував зніматися у фільмах до своєї смерті

Рутгер Гауер народився 23 січня 1944 року в Бреукелені, поблизу Амстердама, у Нідерландах.

У молодості він працював на голландському торговельному флоті, але повернувся до Амстердама у 1962 році. Він деякий час навчався акторської майстерності, але потім пішов у армію. Пізніше він повернувся у кіно і став відомим у 1969 році після головної ролі у серіалі "Флоріс".

Його персонаж у "Той, хто біжить по лезу" - його найвідоміша роль, але він продовжував зніматися аж до цього року.

Зокрема, Рутгер Гауер знімався у фільмах "Леді-яструб", "Місто гріхів", "Бетмен: початок".

Режисер Гільєрмо дель Торо написав у Twitter: "RIP великий Рутгер Гауер: вражаючий, глибокий, справжній і магнетичний актор, який приніс істину, силу і красу своїм фільмам".