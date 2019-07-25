Копирайт изображения Поліція Хмельницької області

25 липня вранці на коліях у селі Волоське Деражнянського району Хмельниччини знайшли тіло 11-річного хлопчика, який їхав потягом "Рахів-Київ" з відпочинку.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Тіло, яке лежало між залізничними коліями, вранці знайшов залізничний технік.

"Померлим виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом "Рахів — Київ" повертався додому з відпочинку", - повідомила поліція.

У прес-службі "Укрзалізниці" додали, що хлопець повертався з відпочинку разом з групою дітей.

"Поїзна та локомотивна бригада потягу готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всі необхідні свідчення", - розповіли залізничники,

Потяг "Рахів-Київ" проїжджає ділянкою біля села Волоське близько другої години ночі та не робить тут зупинок. Тож не виключено, що хлопчик випав просто під час руху. Саме про таку версію як найімовірнішу кажуть співрозмовники ВВС News Україна на залізниці.

Проте поки що у прес-службі поліції Хмельницької області заявили ВВС News Україна, що про жодну з версій трагедії розповісти не можуть.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!