Копирайт изображения http://szru.gov.ua Image caption Емблема Служби зовнішньої розвідки України, яка означає з латинської "Істина перемагає все"

Президент Володимир Зеленський далі оновлює керівництво розвідувальних органів.

Своїм указом він призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Це вперше на керівну посаду розвідувального органу України призначили жінку.

На сайті Служби зовнішньої розвідки повідомляється, що пані Сляднєва - професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора року у службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

"Функціональні обов'язки Катерини Сляднєвої будуть пов'язані з підтриманням зв'язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводженням діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки", - йдеться в повідомленні.

Також вона очолювала робочу групу з опрацювання проєкту нового закону "Про розвідку", який має усунути недоліки, чітко розмежувати повноваження та обов'язки розвідорганів держави, а також створити законодавче підґрунтя практичній взаємодії зі службами країн НАТО та ЄС.

Відразу після своєї інавгурації Володимир Зеленський почав оновлювати керівництво спецслужб та розвідувальних органів.

Головою СБУ він призначив Івана Баканова, а керівником Служби зовнішньої розвідки - Владислава Бухарєва. Пізніше з'явилися укази і щодо оновлення їхніх заступників.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!