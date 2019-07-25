СБУ затримала російський танкер, який міг блокувати українські кораблі в Керченській протоці

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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер "Neyma", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За повідомленням спецслужби, 24 липня у порт Ізмаїл під прапором Росії зайшов танкер "Nika Spirit", який, як виявилося, раніше називався "Neyma". Його, за даними СБУ, використовували "для перекриття Керченської протоки".

Слідство встановило, що російські власники змінили назву "Neyma" на "Nika Spirit", аби "приховати причетність до незаконних дій та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018".

На затриманому танкері слідчі СБУ, військові прокурори та прикордонники закінчили проводити санкціоновані українським судом слідчі дії.

Зокрема, вони провели обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів.

"Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що це судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

За даними ВВС News Україна, на борту корабля перебуває екіпаж у складі 10 росіян.

Що встановило слідство

За даними СБУ, під час досудового слідства було встановлено, що "за прямим наказом вищого керівництва ФСБ російські прикордонники вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу" у Керченській протоці.

"Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "Neyma", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

"Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу".

За фактом блокування цим танкером українських кораблів у Керченській протоці слідчі СБУ проводять досудове розслідування.

"Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контрадміралу, двом віцеадміралам та генерал-полковнику", - йдеться повідомленні.

Реакція Росії

Російська сторона заявила, що з'ясовує обставини затримання Україною танкеру.

"З'ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян у заручники, то це буде кваліфіковано, як грубе порушення міжнародного права, наслідки не змусять на себе чекати", - цитує агентство "ТАСС" МЗС Росії.

Якщо мова йде про захоплення танкера "щоб помститися за те, що він брав якусь участь або просто перебував у Керченській протоці в момент, коли була вчинена спроба прориву через Керченську протоку в Азовське море без завчасного повідомлення про це російської сторони, дозволу, всього іншого", то це "піратські дії", які призведуть до загострення російсько-українських відносин. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми зі справ СНД Констянтин Затулін.

Затримання російського танкера в Україні є незаконним і "суттєво погіршить перспективи налагодження російсько-українських відносин", заявив агентству "РИА Новости" заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Це затримання є абсолютно незаконним, це можна робити лише за рішенням суду", - сказав він.

Захоплення кораблів

25 листопада 2018 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 моряків та працівників СБУ, які були на захоплених кораблях, Росія обвинуватила у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Відео інциденту неподалік Керченської протоки опублікував Арсен Аваков.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми. Київ та міжнародна спільнота продовжує їх визнавати українськими.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення стало тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

За місяць Росія мала відзвітувати трибуналу про його виконання. Однак замість цього російське МЗС 25 червня направило українській стороні ноту з проханням надати "письмові гарантії участі та продовження кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

У відповідь на це українське зовнішньополітичне відомство направило власну ноту, де висловило "рішучий протест із приводу невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною та Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в заяві МЗС.

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